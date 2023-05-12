EximiousSoft Logo Designer Pro - набор графических инструментов для разработки профессионально выглядящих логотипов для любого типа бизнеса. Приложение предлагает на выбор множество шаблонов, сгруппированных по различным категориям.

Панель инструментов включает в себя всевозможные инструменты редактирования, которые можно использовать для улучшения дизайна с помощью форм и текстовых фрагментов. Кроме того, приложение поставляется с различными инструментами для работы с объектами, позволяющими выполнять преобразования, выравнивать элементы, создавать группы и генерировать узоры. Программа умеет работать с несколькими слоями, которые можно обрабатывать по отдельности.

Библиотека шаблонов дополнена коллекцией символов и клипартов в приложении. Другими словами, EximiousSoft Logo Designer Pro предоставляет тщательно разработанные формы для вставки в логотипы. Кроме того, вы можете экспериментировать с различными фильтрами для создания трехмерных форм и генерировать различные текстуры.

Благодаря высококачественным шаблонам, объектам и формам, EximiousSoft Logo Designer Pro является одним из приложений, которое может предложить вам не только возможности редактирования, но и немного вдохновения для начала работы. Более того, для использования приложения и создания привлекательных логотипов для любого типа бизнеса не требуется никакого предварительного опыта.