EximiousSoft Logo Designer Pro для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:5.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,43 Мб
EximiousSoft Logo Designer Pro скриншот № 1
EximiousSoft Logo Designer Pro скриншот № 2
EximiousSoft Logo Designer Pro скриншот № 3

EximiousSoft Logo Designer Pro - набор графических инструментов для разработки профессионально выглядящих логотипов для любого типа бизнеса. Приложение предлагает на выбор множество шаблонов, сгруппированных по различным категориям.

Панель инструментов включает в себя всевозможные инструменты редактирования, которые можно использовать для улучшения дизайна с помощью форм и текстовых фрагментов. Кроме того, приложение поставляется с различными инструментами для работы с объектами, позволяющими выполнять преобразования, выравнивать элементы, создавать группы и генерировать узоры. Программа умеет работать с несколькими слоями, которые можно обрабатывать по отдельности.

Библиотека шаблонов дополнена коллекцией символов и клипартов в приложении. Другими словами, EximiousSoft Logo Designer Pro предоставляет тщательно разработанные формы для вставки в логотипы. Кроме того, вы можете экспериментировать с различными фильтрами для создания трехмерных форм и генерировать различные текстуры.

Благодаря высококачественным шаблонам, объектам и формам, EximiousSoft Logo Designer Pro является одним из приложений, которое может предложить вам не только возможности редактирования, но и немного вдохновения для начала работы. Более того, для использования приложения и создания привлекательных логотипов для любого типа бизнеса не требуется никакого предварительного опыта.

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