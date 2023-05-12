EximiousSoft Logo Designer Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,43 Мб
EximiousSoft Logo Designer Pro - набор графических инструментов для разработки профессионально выглядящих логотипов для любого типа бизнеса. Приложение предлагает на выбор множество шаблонов, сгруппированных по различным категориям.
Панель инструментов включает в себя всевозможные инструменты редактирования, которые можно использовать для улучшения дизайна с помощью форм и текстовых фрагментов. Кроме того, приложение поставляется с различными инструментами для работы с объектами, позволяющими выполнять преобразования, выравнивать элементы, создавать группы и генерировать узоры. Программа умеет работать с несколькими слоями, которые можно обрабатывать по отдельности.
Библиотека шаблонов дополнена коллекцией символов и клипартов в приложении. Другими словами, EximiousSoft Logo Designer Pro предоставляет тщательно разработанные формы для вставки в логотипы. Кроме того, вы можете экспериментировать с различными фильтрами для создания трехмерных форм и генерировать различные текстуры.
Благодаря высококачественным шаблонам, объектам и формам, EximiousSoft Logo Designer Pro является одним из приложений, которое может предложить вам не только возможности редактирования, но и немного вдохновения для начала работы. Более того, для использования приложения и создания привлекательных логотипов для любого типа бизнеса не требуется никакого предварительного опыта.
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