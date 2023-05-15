EximiousSoft Vector Icon для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Версия:5.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,41 Мб
EximiousSoft Vector Icon скриншот № 1
EximiousSoft Vector Icon скриншот № 2
EximiousSoft Vector Icon скриншот № 3

EximiousSoft Vector Icon - приложение поможет вам создавать и редактировать профессиональные векторные и растровые иконки из заранее определенных наборов иконок или ваших собственных изображений.

EximiousSoft Vector Icon предоставляет пользователям обширную коллекцию инструментов, которые призваны помочь им создать желаемые иконки в соответствии с их конкретными требованиями. Меню ленточного типа содержит доступ ко всем основным категориям инструментов и их последующим функциям, что делает доступ быстрым и эффективным.

Помимо множества специальных инструментов и функций, на которые можно положиться при создании иконок, приложение предлагает встроенную коллекцию символов и фигур, что значительно упрощает процесс проектирования.

Для того чтобы сделать процесс еще проще, эти и другие символы и фигуры классифицируются по конкретным темам или темам, например, размытие, неровности, материалы и многое другое - это лишь некоторые из доступных категорий.

 

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