EximiousSoft Vector Icon - приложение поможет вам создавать и редактировать профессиональные векторные и растровые иконки из заранее определенных наборов иконок или ваших собственных изображений.

EximiousSoft Vector Icon предоставляет пользователям обширную коллекцию инструментов, которые призваны помочь им создать желаемые иконки в соответствии с их конкретными требованиями. Меню ленточного типа содержит доступ ко всем основным категориям инструментов и их последующим функциям, что делает доступ быстрым и эффективным.

Помимо множества специальных инструментов и функций, на которые можно положиться при создании иконок, приложение предлагает встроенную коллекцию символов и фигур, что значительно упрощает процесс проектирования.

Для того чтобы сделать процесс еще проще, эти и другие символы и фигуры классифицируются по конкретным темам или темам, например, размытие, неровности, материалы и многое другое - это лишь некоторые из доступных категорий.