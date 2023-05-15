EximiousSoft Vector Icon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Версия:
|5.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,41 Мб
EximiousSoft Vector Icon - приложение поможет вам создавать и редактировать профессиональные векторные и растровые иконки из заранее определенных наборов иконок или ваших собственных изображений.
EximiousSoft Vector Icon предоставляет пользователям обширную коллекцию инструментов, которые призваны помочь им создать желаемые иконки в соответствии с их конкретными требованиями. Меню ленточного типа содержит доступ ко всем основным категориям инструментов и их последующим функциям, что делает доступ быстрым и эффективным.
Помимо множества специальных инструментов и функций, на которые можно положиться при создании иконок, приложение предлагает встроенную коллекцию символов и фигур, что значительно упрощает процесс проектирования.
Для того чтобы сделать процесс еще проще, эти и другие символы и фигуры классифицируются по конкретным темам или темам, например, размытие, неровности, материалы и многое другое - это лишь некоторые из доступных категорий.
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