EximiousSoft Cool Image - отличная программа для редактирования изображений. Обладает множеством профессиональных инструментов редактирования изображений, с помощью которых можно получить качественные снимки за короткое время.

Приложение не только содержит полный набор мощных фильтров, но и поддерживает редактирование и компоновку слоев. Также программа может создавать удивительные тексты с реалистичным эффектом 3D-видения за счет добавления контуров и теней, а также захватывать окно или элемент управления с экрана, даже если окно неравномерное или полупрозрачное. Большинство операций в EximiousSoft Cool Image визуальны с помощью перетаскивания; вы можете непосредственно просмотреть результат редактирования или отменить любое предыдущее изменение в любое время.

Особенности EximiousSoft Cool Image: