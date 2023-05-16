EximiousSoft Cool Image для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,48 Мб
EximiousSoft Cool Image - отличная программа для редактирования изображений. Обладает множеством профессиональных инструментов редактирования изображений, с помощью которых можно получить качественные снимки за короткое время.
Приложение не только содержит полный набор мощных фильтров, но и поддерживает редактирование и компоновку слоев. Также программа может создавать удивительные тексты с реалистичным эффектом 3D-видения за счет добавления контуров и теней, а также захватывать окно или элемент управления с экрана, даже если окно неравномерное или полупрозрачное. Большинство операций в EximiousSoft Cool Image визуальны с помощью перетаскивания; вы можете непосредственно просмотреть результат редактирования или отменить любое предыдущее изменение в любое время.
Особенности EximiousSoft Cool Image:
- Включает в себя Волшебную палочку, Лассо и другие инструменты выделения геометрических фигур. С их помощью можно выделить нужную часть изображения, а затем раскрасить, отредактировать, вырезать, скопировать, обрезать или очистить выделение.
- Наличие инструмента стирания позволяет легко убрать ненужную часть изображения.
- Инструмент заливки позволяет залить выбранную часть изображения сплошным цветом.
- Возможность рисовать очень гладкие фигуры, тексты и векторную графику.
- Фигуры и насыщенные тексты можно свободно добавлять и заливать или штриховать сплошным цветом и градиентными цветами.
- Тексты с реалистичным эффектом 3D-видения за счет добавления контуров или теней.
- Позволяет настраивать цвета и альфа-каналы для выбранной части изображения или всего изображения.
- Предоставляет фильтры резкости, размытия, денуаззи, тиснения, света и т.д. для преобразования изображений.
- Возможность искажать изображения и придавать им художественный стиль.
- Масштабирование, перемещение, поворот, переворачивание слоев изображения и визуальное рисование.
- Предварительный просмотр результата редактирования напрямую и отмена предыдущего изменения в любое время.
- Поддерживает визуальное редактирование слоев и отмену и повтор в любое время в любом месте.
- Позволяет загружать файлы изображений из GIF, AVI, BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и др. файлов.
- Позволяет сохранять анимацию целиком или отдельные кадры в файлы GIF, AVI, SWF BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и др.
- Позволяет делать захват с полного экрана или отдельного элемента управления.
- Поддерживает загрузку изображений со сканеров и цифровых камер.
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