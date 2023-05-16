EximiousSoft Cool Image для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,48 Мб
EximiousSoft Cool Image скриншот № 1
EximiousSoft Cool Image скриншот № 2
EximiousSoft Cool Image скриншот № 3

EximiousSoft Cool Image - отличная программа для редактирования изображений. Обладает множеством профессиональных инструментов редактирования изображений, с помощью которых можно получить качественные снимки за короткое время.

Приложение не только содержит полный набор мощных фильтров, но и поддерживает редактирование и компоновку слоев. Также программа может создавать удивительные тексты с реалистичным эффектом 3D-видения за счет добавления контуров и теней, а также захватывать окно или элемент управления с экрана, даже если окно неравномерное или полупрозрачное. Большинство операций в EximiousSoft Cool Image визуальны с помощью перетаскивания; вы можете непосредственно просмотреть результат редактирования или отменить любое предыдущее изменение в любое время.

Особенности EximiousSoft Cool Image:

  • Включает в себя Волшебную палочку, Лассо и другие инструменты выделения геометрических фигур. С их помощью можно выделить нужную часть изображения, а затем раскрасить, отредактировать, вырезать, скопировать, обрезать или очистить выделение.
  • Наличие инструмента стирания позволяет легко убрать ненужную часть изображения.
  • Инструмент заливки позволяет залить выбранную часть изображения сплошным цветом.
  • Возможность рисовать очень гладкие фигуры, тексты и векторную графику.
  • Фигуры и насыщенные тексты можно свободно добавлять и заливать или штриховать сплошным цветом и градиентными цветами.
  • Тексты с реалистичным эффектом 3D-видения за счет добавления контуров или теней.
  • Позволяет настраивать цвета и альфа-каналы для выбранной части изображения или всего изображения.
  • Предоставляет фильтры резкости, размытия, денуаззи, тиснения, света и т.д. для преобразования изображений.
  • Возможность искажать изображения и придавать им художественный стиль.
  • Масштабирование, перемещение, поворот, переворачивание слоев изображения и визуальное рисование.
  • Предварительный просмотр результата редактирования напрямую и отмена предыдущего изменения в любое время.
  • Поддерживает визуальное редактирование слоев и отмену и повтор в любое время в любом месте.
  • Позволяет загружать файлы изображений из GIF, AVI, BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и др. файлов.
  • Позволяет сохранять анимацию целиком или отдельные кадры в файлы GIF, AVI, SWF BMP, PCX, JPG, TIFF, PNG, TGA, PSD, ICO, CUR, ANI и др.
  • Позволяет делать захват с полного экрана или отдельного элемента управления.
  • Поддерживает загрузку изображений со сканеров и цифровых камер.
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