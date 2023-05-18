EximiousSoft ePage Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $119.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.06 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EximiousSoft
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,35 Мб
EximiousSoft ePage Creator - приложение, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, печатать и публиковать любые PDF-документы. Кроме того, она позволяет конвертировать PDF-файлы, документы Microsoft Word (docx; doc), RTF, TXT и встроенные изображения, фильмы, музыку, гиперссылки, тексты, горячие точки, даже видео с YouTube в потрясающие перелистываемые страницы цифровых публикаций, журналов и каталогов и т.д. Готовый проект можно опубликовать в Интернете, отправить по электронной почте и даже распространить на CD или мобильных устройствах (Android).
Особенности EximiousSoft ePage Creator:
- Преобразование цифровых публикаций в электронные книги с перелистывающимися страницами на основе Adobe Flash.
- Редактирование текстов, форм и изображений, создание закладок и сохранение документов в формате PDF.
- Позволяет создавать из ваших публикаций файлы ePub и Mobi для электронных устройств, включая iBook, Kobo, Nook, Sony и др.
- Возможность сохранять ваши публикации в виде файлов EXE, ZIP, EPC и пр., а также записывать на CD для обмена с пользователями.
- Импорт одного или нескольких документов PDF в ваши публикации.
- Поддержка добавления документов Microsoft Word (docx; doc) в публикации.
- Вставка файлов ePub или Mobi в текущие редактируемые публикации.
- Импорт публикаций из файлов EPC (EximiousSoft ePage Creator Project), которые содержат полную информацию о ваших публикациях.
- Позволяет загружать файлы формата TXT и добавлять их в содержимое публикации.
- Поддерживается ручная установка базового сдвига, межсимвольного интервала и межстрочного интервала для выделенных символов в тексте.
- Позволяет вырезать, копировать, вставлять, удалять некоторые символы текста, всегда позволяет вставлять текст из внешних приложений, таких как MS Word.
- Вставка изображений на страницу из всех видов форматов, таких как BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, PCX, TAG и т.д.
- Вставка фильмов на страницу из более чем 40+ видео/аудио форматов файлов, таких как MP4, MPG, MOV, FLV, RM, WMV, MKV, 3GP, ASF и т.д.
- Поддержка вставки часто используемых фигур, таких как прямоугольники, эллипсы, линии, стрелки, закругленные прямоугольники.
- Вставка ссылок на страницы, включая веб-ссылки, ссылки на электронную почту и ссылки на страницы.
- Это позволит вам разместить более удобные кнопки на электронных книгах Flpiing.
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