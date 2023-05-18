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EximiousSoft ePage Creator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $119.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.06 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,35 Мб
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EximiousSoft ePage Creator - приложение, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, печатать и публиковать любые PDF-документы. Кроме того, она позволяет конвертировать PDF-файлы, документы Microsoft Word (docx; doc), RTF, TXT и встроенные изображения, фильмы, музыку, гиперссылки, тексты, горячие точки, даже видео с YouTube в потрясающие перелистываемые страницы цифровых публикаций, журналов и каталогов и т.д. Готовый проект можно опубликовать в Интернете, отправить по электронной почте и даже распространить на CD или мобильных устройствах (Android).

Особенности EximiousSoft ePage Creator:

  • Преобразование цифровых публикаций в электронные книги с перелистывающимися страницами на основе Adobe Flash.
  • Редактирование текстов, форм и изображений, создание закладок и сохранение документов в формате PDF.
  • Позволяет создавать из ваших публикаций файлы ePub и Mobi для электронных устройств, включая iBook, Kobo, Nook, Sony и др.
  • Возможность сохранять ваши публикации в виде файлов EXE, ZIP, EPC и пр., а также записывать на CD для обмена с пользователями.
  • Импорт одного или нескольких документов PDF в ваши публикации.
  • Поддержка добавления документов Microsoft Word (docx; doc) в публикации.
  • Вставка файлов ePub или Mobi в текущие редактируемые публикации.
  • Импорт публикаций из файлов EPC (EximiousSoft ePage Creator Project), которые содержат полную информацию о ваших публикациях.
  • Позволяет загружать файлы формата TXT и добавлять их в содержимое публикации.
  • Поддерживается ручная установка базового сдвига, межсимвольного интервала и межстрочного интервала для выделенных символов в тексте.
  • Позволяет вырезать, копировать, вставлять, удалять некоторые символы текста, всегда позволяет вставлять текст из внешних приложений, таких как MS Word.
  • Вставка изображений на страницу из всех видов форматов, таких как BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, PCX, TAG и т.д.
  • Вставка фильмов на страницу из более чем 40+ видео/аудио форматов файлов, таких как MP4, MPG, MOV, FLV, RM, WMV, MKV, 3GP, ASF и т.д.
  • Поддержка вставки часто используемых фигур, таких как прямоугольники, эллипсы, линии, стрелки, закругленные прямоугольники.
  • Вставка ссылок на страницы, включая веб-ссылки, ссылки на электронную почту и ссылки на страницы.
  • Это позволит вам разместить более удобные кнопки на электронных книгах Flpiing.
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