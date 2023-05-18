EximiousSoft ePage Creator - приложение, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, печатать и публиковать любые PDF-документы. Кроме того, она позволяет конвертировать PDF-файлы, документы Microsoft Word (docx; doc), RTF, TXT и встроенные изображения, фильмы, музыку, гиперссылки, тексты, горячие точки, даже видео с YouTube в потрясающие перелистываемые страницы цифровых публикаций, журналов и каталогов и т.д. Готовый проект можно опубликовать в Интернете, отправить по электронной почте и даже распространить на CD или мобильных устройствах (Android).

Особенности EximiousSoft ePage Creator: