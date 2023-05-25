Coolmuster PDF Image Extractor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.2.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Coolmuster
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,51 Мб
Coolmuster PDF Image Extractor - представляет собой решение, позволяющее легко извлекать изображения из PDF-документов в режиме пакетной обработки и с возможностью выбора желаемого диапазона страниц. Процесс извлечения сохраняет исходное качество содержащихся изображений, но никаких дополнительных настроек не предусмотрено, что может быть потенциальным недостатком приложения, поскольку, например, масштабирование может быть одним из аспектов, который необходимо решить. Присутствует возможность указать диапазон страниц для обработки.
Особенности Coolmuster PDF Image Extractor:
- Извлечение всех изображений из файла Adobe PDF одним простым щелчком мыши.
- Возможность сохранить извлеченные изображения в формате JPG или JPEG.
- Доступна функция пакетного извлечения.
- Наличие предварительного просмотра файлов и установки диапазонов страниц для извлечения по своему усмотрению.
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