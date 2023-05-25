Coolmuster PDF Image Extractor - представляет собой решение, позволяющее легко извлекать изображения из PDF-документов в режиме пакетной обработки и с возможностью выбора желаемого диапазона страниц. Процесс извлечения сохраняет исходное качество содержащихся изображений, но никаких дополнительных настроек не предусмотрено, что может быть потенциальным недостатком приложения, поскольку, например, масштабирование может быть одним из аспектов, который необходимо решить. Присутствует возможность указать диапазон страниц для обработки.

Особенности Coolmuster PDF Image Extractor: