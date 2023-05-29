Coolmuster PDF Encrypter - программа для добавления пароля для защиты ваших собственных PDF файлов. Позволяет добавить пароль пользователя (Вы можете установить только пароль пользователя, чтобы контролировать разрешение на открытие PDF), а также применить пароль владельца (можно контролировать такие разрешения доступа, как копирование, изменение и высококачественная печать).

CoolMuster PDF Encrypter предоставляет пользователям 3 уровня системы шифрования: 40 бит RC4 (самая низкая защита паролем, которая позволяет пользователям защитить PDF документ от печати, копирования или редактирования по отдельности), 128 бит RC4 (предлагает более подробные опции для применения ограничений для PDF-документа) и 128 бит AES (обеспечивает более надежную защиту вашего файла).

Помимо пароля и уровня шифрования, доступно множество других опций, таких как настройки разрешения, печать документов, копирование и т.д. Вы можете выбрать все нужные вам параметры одним щелчком мыши. Например можно разрешить одну или несколько привилегий, сохраняя при этом остальные разрешения для вашего PDF документа, в режимах 128-битного RC4 и 128-битного AES можно разрешить больше привилегий для документа, можно выбрать опцию "Шифровать только выбранные" для частичного шифрования некоторых PDF-файлов, которые вы выбрали и пр.

Особенности Coolmuster PDF Encrypter: