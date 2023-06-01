MP4 Downloader for YouTube для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|94,12 Мб
MP4 Downloader for YouTube - простой и эффективный инструмент для копирования любимых видео с YouTube, в формате MP4. Присутствует возможность искать контент напрямую или добавлять соответствующие URL-адреса в обработку загрузки.
Поддерживается пакетная обработка, и приложение позволяет выполнять одновременные загрузки, избавляя вас от лишних хлопот и обеспечивая эффективный процесс загрузки. Присутствует простое управление, предварительный просмотр хода загрузки, а также включенный плеер для дополнительной универсальности.
Несмотря на минимализм, MP4 Downloader for YouTube обеспечивает простоту и эффективность работы для тех, кто хочет легко сохранять видео с YouTube и выбирать предпочтительное качество.
Особенности MP4 Downloader for YouTube:
- Загрузка в один клик.
- Позволяет выбирать между форматами MP3 только со звуком или MP4 с полным видео и звуком, а также сохранять клипы YouTube в формате MOV.
- Позволяет выбирать качество видео из доступных вариантов, сохраняя загруженные видео в наилучшем качестве или уменьшая разрешение для экономии дискового пространства.
- Включает встроенный видеоплеер для онлайн и локальных видео и аудиофайлов YouTube.
- Можно добавлять понравившиеся видеоролики YouTube в избранное, создавая собственную коллекцию для последующего просмотра и загрузки.
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Отзывы о программе MP4 Downloader for YouTube
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Отзывов о программе MP4 Downloader for YouTube 1.5 пока нет, можете добавить...