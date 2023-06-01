MP4 Downloader for YouTube для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:94,12 Мб
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MP4 Downloader for YouTube - простой и эффективный инструмент для копирования любимых видео с YouTube, в формате MP4. Присутствует возможность искать контент напрямую или добавлять соответствующие URL-адреса в обработку загрузки.

Поддерживается пакетная обработка, и приложение позволяет выполнять одновременные загрузки, избавляя вас от лишних хлопот и обеспечивая эффективный процесс загрузки. Присутствует простое управление, предварительный просмотр хода загрузки, а также включенный плеер для дополнительной универсальности.

Несмотря на минимализм, MP4 Downloader for YouTube обеспечивает простоту и эффективность работы для тех, кто хочет легко сохранять видео с YouTube и выбирать предпочтительное качество.

Особенности MP4 Downloader for YouTube:

  • Загрузка в один клик.
  • Позволяет выбирать между форматами MP3 только со звуком или MP4 с полным видео и звуком, а также сохранять клипы YouTube в формате MOV.
  • Позволяет выбирать качество видео из доступных вариантов, сохраняя загруженные видео в наилучшем качестве или уменьшая разрешение для экономии дискового пространства.
  • Включает встроенный видеоплеер для онлайн и локальных видео и аудиофайлов YouTube.
  • Можно добавлять понравившиеся видеоролики YouTube в избранное, создавая собственную коллекцию для последующего просмотра и загрузки.
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Отзывы о программе MP4 Downloader for YouTube

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Отзывов о программе MP4 Downloader for YouTube 1.5 пока нет, можете добавить...

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