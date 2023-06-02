SoftSkin Photo Makeup для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:10 дней
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13,55 Мб
SoftSkin Photo Makeup скриншот № 1
SoftSkin Photo Makeup скриншот № 2

SoftSkin Photo Makeup - это легкий графический редактор, созданный для того, чтобы помочь вам улучшить качество ваших изображений. Приложение работает со следующими форматами файлов: JPG, BMP, GIF, PNG, ICO, TIF, TGA, PSD, PCX и WMF. Вы можете загрузить содержимое целой папки в список, чтобы быстро выбрать изображение для обработки.

SoftSkin Photo Makeup дает возможность увеличивать или уменьшать изображение, отменять или повторять свои действия, выделять редактируемую область с помощью маркера, а также обрезать или поворачивать изображения под разными углами.

Более того, программа оснащена несколькими специальными инструментами для коррекции изображений, позволяющими удалить эффект красных глаз и пятна.

Кроме того, вы можете использовать кисть для корректора, губную помаду, карандаш для глаз и инструмент для отбеливания, а также регулировать уровни яркости, контрастности и насыщенности. Отредактированные фотографии можно сохранить в BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, TIF, TGA, PCX, RAS, PNM, SKA или другие графические форматы.

В целом, SoftSkin Photo Makeup предлагает удобный набор инструментов для улучшения качества ваших изображений. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу она подходит как для новичков, так и для профессионалов.

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