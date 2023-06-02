SoftSkin Photo Makeup - это легкий графический редактор, созданный для того, чтобы помочь вам улучшить качество ваших изображений. Приложение работает со следующими форматами файлов: JPG, BMP, GIF, PNG, ICO, TIF, TGA, PSD, PCX и WMF. Вы можете загрузить содержимое целой папки в список, чтобы быстро выбрать изображение для обработки.

SoftSkin Photo Makeup дает возможность увеличивать или уменьшать изображение, отменять или повторять свои действия, выделять редактируемую область с помощью маркера, а также обрезать или поворачивать изображения под разными углами.

Более того, программа оснащена несколькими специальными инструментами для коррекции изображений, позволяющими удалить эффект красных глаз и пятна.

Кроме того, вы можете использовать кисть для корректора, губную помаду, карандаш для глаз и инструмент для отбеливания, а также регулировать уровни яркости, контрастности и насыщенности. Отредактированные фотографии можно сохранить в BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, TIF, TGA, PCX, RAS, PNM, SKA или другие графические форматы.

В целом, SoftSkin Photo Makeup предлагает удобный набор инструментов для улучшения качества ваших изображений. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу она подходит как для новичков, так и для профессионалов.