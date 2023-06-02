SoftSkin Photo Makeup для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|10 дней
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13,55 Мб
SoftSkin Photo Makeup - это легкий графический редактор, созданный для того, чтобы помочь вам улучшить качество ваших изображений. Приложение работает со следующими форматами файлов: JPG, BMP, GIF, PNG, ICO, TIF, TGA, PSD, PCX и WMF. Вы можете загрузить содержимое целой папки в список, чтобы быстро выбрать изображение для обработки.
SoftSkin Photo Makeup дает возможность увеличивать или уменьшать изображение, отменять или повторять свои действия, выделять редактируемую область с помощью маркера, а также обрезать или поворачивать изображения под разными углами.
Более того, программа оснащена несколькими специальными инструментами для коррекции изображений, позволяющими удалить эффект красных глаз и пятна.
Кроме того, вы можете использовать кисть для корректора, губную помаду, карандаш для глаз и инструмент для отбеливания, а также регулировать уровни яркости, контрастности и насыщенности. Отредактированные фотографии можно сохранить в BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, TIF, TGA, PCX, RAS, PNM, SKA или другие графические форматы.
В целом, SoftSkin Photo Makeup предлагает удобный набор инструментов для улучшения качества ваших изображений. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу она подходит как для новичков, так и для профессионалов.
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