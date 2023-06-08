SoftOrbits Icon Maker - приложение, которое включает в себя богатый набор инструментов рисования и опций редактирования, которые могут помочь вам в создании интересных и оригинальных иконок для приложений Windows, iOS, MAC или Android.

Интуитивно понятный интерфейс программы обеспечивает доступ ко всем функциям одним щелчком мыши благодаря имеющимся панелям инструментов. Здесь можно выбирать области, заливать их цветом, стирать пиксели, рисовать фигуры карандашом или кистью, чертить линии, применять эффект размытия или вставлять текстовое поле. Кроме того, в значок можно вставлять различные геометрические фигуры.

Загруженную иконку можно повернуть или перевернуть, сдвинуть вверх, вниз, вправо или влево. Функции масштабирования позволяют рассмотреть иконку поближе, чтобы обратить внимание на каждую деталь.

Кроме того, SoftOrbits Icon Maker предлагает богатую коллекцию эффектов (волна, рябь, ветер, мультфильм, while&punch и т.д.), которые помогут вам добиться отличных результатов. Программа позволяет изменять яркость и контрастность, а также инвертировать цвета, повышать резкость изображения или регулировать прозрачность.

Ассортимент поддерживаемых входных и выходных форматов совсем не разочаровывает, включая такие типы файлов, как ICO, ANI, CUR, GIF, PNG, ICL, TGA, TIF, TIFF и даже AVI, BMP, JPG или файлы Photoshop. SoftOrbits Icon Maker способен извлекать иконки из EXE и DLL файлов, позволяя вам редактировать и сохранять их на локальном жестком диске.

Вы можете легко настроить размер иконки, не меняя соотношения сторон, и конвертировать загруженную иконку в другой формат. Всего за несколько кликов SoftOrbits Icon Maker может создать набор иконок различных размеров для вашей любимой платформы.

Сочетая простоту использования с расширенными функциями, SoftOrbits Icon Maker может удовлетворить требования как опытных, так и начинающих пользователей.

Программа поддерживает анимированные иконки и позволяет выполнять пакетные операции, что дает возможность обрабатывать несколько изображений одновременно и получать набор иконок в кратчайшие сроки. Вы можете не только редактировать существующие иконки, но и воплотить в жизнь свое видение и создать иконку с нуля.