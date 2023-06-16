PixVis Organizer - интересный инструмент, представляющий среду, в которой пользователи могут помечать и маркировать свои фотографии, видео и векторы, а также использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа обнаружения сцен, предлагая ключевые слова, которые могут быть автоматически добавлены к вашим элементам.

Цель программы - облегчить сортировку и организацию мультимедийных элементов пользователя, среди которых поддерживаются фотографии, векторные изображения и видео. Таким образом, программа подходит для большинства целей, связанных с маркировкой и организацией записей такого рода.

Навигация по программе не представляет собой ничего сложного, поскольку интерфейс имеет современный, но, тем не менее, практичный дизайн. Выберите папку, в которой хранятся ваши медиафайлы, и начните их выделять. Вы можете добавлять ключевые слова вручную, но главное достоинство программы заключается в ее возможностях анализа и предложения AI. Процесс анализа ваших фотографий займет не более нескольких секунд, и в результате вы получите ряд предложений по ключевым словам.

PixVis Organizer - это программное предложение, которое стоит рассмотреть, особенно если вы хотите наконец-то начать организовывать свою мультимедийную библиотеку, поскольку оно предоставляет ряд инструментов, которые могут облегчить этот процесс.

Особенности PixVis Organizer: