PixVis Organizer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Каталогизаторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:248,3 Мб
PixVis Organizer скриншот № 1
PixVis Organizer скриншот № 2
PixVis Organizer скриншот № 3

PixVis Organizer - интересный инструмент, представляющий среду, в которой пользователи могут помечать и маркировать свои фотографии, видео и векторы, а также использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа обнаружения сцен, предлагая ключевые слова, которые могут быть автоматически добавлены к вашим элементам.

Цель программы - облегчить сортировку и организацию мультимедийных элементов пользователя, среди которых поддерживаются фотографии, векторные изображения и видео. Таким образом, программа подходит для большинства целей, связанных с маркировкой и организацией записей такого рода.

Навигация по программе не представляет собой ничего сложного, поскольку интерфейс имеет современный, но, тем не менее, практичный дизайн. Выберите папку, в которой хранятся ваши медиафайлы, и начните их выделять. Вы можете добавлять ключевые слова вручную, но главное достоинство программы заключается в ее возможностях анализа и предложения AI. Процесс анализа ваших фотографий займет не более нескольких секунд, и в результате вы получите ряд предложений по ключевым словам.

PixVis Organizer - это программное предложение, которое стоит рассмотреть, особенно если вы хотите наконец-то начать организовывать свою мультимедийную библиотеку, поскольку оно предоставляет ряд инструментов, которые могут облегчить этот процесс.

Особенности PixVis Organizer:

  • Очень простой способ добавления ключевых слов в виде данных IPTC или XMP к вашим файлам.
  • Автоматическая автономная генерация ключевых слов с использованием искусственного интеллекта.
  • Поддерживает загрузку в стоковые агентства по протоколам FTP, FTPS и SFTP.
  • Включает поисковую систему для поиска файлов по ключевым словам.
  • Поддерживает изображения, видео, векторные изображения и может работать с любыми другими типами файлов, заданными пользователем (3d-модели, аудиофайлы и т.д.).
  • Перевод ключевых слов на английский язык.
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