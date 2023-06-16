PixVis Organizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixVis
|Категория:
|Каталогизаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|248,3 Мб
PixVis Organizer - интересный инструмент, представляющий среду, в которой пользователи могут помечать и маркировать свои фотографии, видео и векторы, а также использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа обнаружения сцен, предлагая ключевые слова, которые могут быть автоматически добавлены к вашим элементам.
Цель программы - облегчить сортировку и организацию мультимедийных элементов пользователя, среди которых поддерживаются фотографии, векторные изображения и видео. Таким образом, программа подходит для большинства целей, связанных с маркировкой и организацией записей такого рода.
Навигация по программе не представляет собой ничего сложного, поскольку интерфейс имеет современный, но, тем не менее, практичный дизайн. Выберите папку, в которой хранятся ваши медиафайлы, и начните их выделять. Вы можете добавлять ключевые слова вручную, но главное достоинство программы заключается в ее возможностях анализа и предложения AI. Процесс анализа ваших фотографий займет не более нескольких секунд, и в результате вы получите ряд предложений по ключевым словам.
PixVis Organizer - это программное предложение, которое стоит рассмотреть, особенно если вы хотите наконец-то начать организовывать свою мультимедийную библиотеку, поскольку оно предоставляет ряд инструментов, которые могут облегчить этот процесс.
Особенности PixVis Organizer:
- Очень простой способ добавления ключевых слов в виде данных IPTC или XMP к вашим файлам.
- Автоматическая автономная генерация ключевых слов с использованием искусственного интеллекта.
- Поддерживает загрузку в стоковые агентства по протоколам FTP, FTPS и SFTP.
- Включает поисковую систему для поиска файлов по ключевым словам.
- Поддерживает изображения, видео, векторные изображения и может работать с любыми другими типами файлов, заданными пользователем (3d-модели, аудиофайлы и т.д.).
- Перевод ключевых слов на английский язык.
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