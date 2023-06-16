PixVis Circuito для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия | Цена: $29.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,04 Мб
PixVis Circuito скриншот № 1
PixVis Circuito скриншот № 2
PixVis Circuito скриншот № 3
PixVis Circuito скриншот № 4

PixVis Circuito - довольно интересное приложение, которое позволяет генерировать изображения электронных схем на основе изображения или текстовой маски по вашему выбору. Полученную графику можно экспортировать и свободно использовать.

PixVis Circuito предлагает упрощенный графический интерфейс, в котором все инструменты конфигурации и настройки находятся в меню в правой части окна. Область предварительного просмотра позволяет проверить результат и просмотреть изменения в режиме реального времени.

Вы можете начать с настройки размера изображения. PixVis Circuito позволяет изменять ширину, высоту и масштаб изображения. На следующем этапе необходимо выбрать используемую маску. Как упоминалось выше, PixVis Circuito поддерживает как маски изображений, так и текстовые маски для создания графики из электронных схем. При использовании текстовых масок вы можете свободно настраивать шрифт, расстояние между буквами, вес шрифта и другие параметры.

В PixVis Circuito также имеются опции для настройки дорожек, которые образуют электронные схемы в вашем проекте. Вы можете изменить их длину и процент обрезания, прямолинейность, однородность, случайность и так далее. Вы можете экспериментировать с этими параметрами и просматривать результат перед сохранением.

Есть и другие параметры, которые можно изменять, например, непрозрачность дорожек и их направление, их стиль (цвет, толщина, размер точек и отверстий и т.д.), уровень свечения или количество сигналов, проходящих через провода.

PixVis Circuito позволяет создавать креативные дизайны из электронных схем, предоставляя опции и параметры для полной настройки аспектов получаемого изображения. Затем дизайн можно экспортировать в формат PNG или SVG в пользовательском масштабе и использовать в других проектах.

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