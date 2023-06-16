PixVis Circuito - довольно интересное приложение, которое позволяет генерировать изображения электронных схем на основе изображения или текстовой маски по вашему выбору. Полученную графику можно экспортировать и свободно использовать.

PixVis Circuito предлагает упрощенный графический интерфейс, в котором все инструменты конфигурации и настройки находятся в меню в правой части окна. Область предварительного просмотра позволяет проверить результат и просмотреть изменения в режиме реального времени.

Вы можете начать с настройки размера изображения. PixVis Circuito позволяет изменять ширину, высоту и масштаб изображения. На следующем этапе необходимо выбрать используемую маску. Как упоминалось выше, PixVis Circuito поддерживает как маски изображений, так и текстовые маски для создания графики из электронных схем. При использовании текстовых масок вы можете свободно настраивать шрифт, расстояние между буквами, вес шрифта и другие параметры.

В PixVis Circuito также имеются опции для настройки дорожек, которые образуют электронные схемы в вашем проекте. Вы можете изменить их длину и процент обрезания, прямолинейность, однородность, случайность и так далее. Вы можете экспериментировать с этими параметрами и просматривать результат перед сохранением.

Есть и другие параметры, которые можно изменять, например, непрозрачность дорожек и их направление, их стиль (цвет, толщина, размер точек и отверстий и т.д.), уровень свечения или количество сигналов, проходящих через провода.

PixVis Circuito позволяет создавать креативные дизайны из электронных схем, предоставляя опции и параметры для полной настройки аспектов получаемого изображения. Затем дизайн можно экспортировать в формат PNG или SVG в пользовательском масштабе и использовать в других проектах.