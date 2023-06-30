iFunia Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $69.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iFunia
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|72,09 Мб
iFunia Video Converter - удобный инструмент для конвертирования медиаконтента. iFunia Video Converter предоставляет специализированные средства для ввода и конвертирования видео- и аудиофайлов, позволяя легко обрабатывать автономные данные и достичь лучшей совместимости. Это мощный инструмент, поддерживающий пакетную обработку и обладающий широким спектром выходных форматов.
Основные возможности приложения iFunia Video Converter:
- Пакетная обработка: iFunia Video Converter позволяет одновременно обрабатывать видео- и аудиофайлы, обеспечивая эффективный рабочий процесс. Это удобно, когда требуется преобразование компонентов видео и аудио для создания единого результирующего файла.
- Богатый выбор выходных форматов: Приложение предлагает впечатляющую коллекцию выходных форматов для конвертирования. Вы можете легко выбрать предпочтительные форматы и получить доступ к широкому спектру опций. Библиотека выходных форматов хорошо структурирована и разделена на категории, обеспечивая гибкий подход к полученным данным.
- Простота использования: iFunia Video Converter представляет собой минималистичное, но функциональное приложение. Оно разработано для тех, кому требуется простой инструмент для конвертирования аудио- или видеоформатов. Интерфейс приложения интуитивно понятен, что делает процесс конвертирования удобным даже для неопытных пользователей.
В целом, iFunia Video Converter - мощное и удобное приложение для конвертирования медиаконтента. Оно позволяет легко обрабатывать видео- и аудиофайлы, поддерживает пакетную обработку и предлагает впечатляющий выбор выходных форматов. Благодаря простоте использования и гибкости при работе с данными, iFunia Video Converter станет незаменимым инструментом для всех, кто нуждается в эффективной конвертации медиаконтента.
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