Renee SecureSilo для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11,46 Мб
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Renee SecureSilo представляет собой надежное приложение, способное обеспечить высокий уровень безопасности для ваших личных и конфиденциальных файлов. Оно позволяет создавать виртуальные зашифрованные диски, на которых хранятся ваши данные, и обеспечивает защиту паролем для доступа к этим файлам и папкам. С помощью мощного алгоритма шифрования AES256 вы можете быть уверены в сохранности ваших информационных активов и предотвратить утечку данных.

Основные возможности приложения Renee SecureSilo:

  • Создание виртуальных зашифрованных дисков: Renee SecureSilo позволяет вам легко создавать виртуальные диски с защищенной зоной. Это осуществляется через встроенный мастер, который позволяет вам задать размер диска и установить пароль для доступа. Созданный виртуальный диск будет отображаться в проводнике Windows как отдельная защищенная зона, где все файлы автоматически шифруются.
  • Управление защищенными зонами: Вы сможете легко управлять всеми защищенными зонами, созданными в Renee SecureSilo. Приложение отображает их в виде списка, позволяя редактировать или закрывать любую зону без особых усилий.
  • Копирование на защищенные носители: Вы можете копировать архивы на USB-накопители или другие внешние устройства, превращая их в защищенные диски. Также, архивы могут быть хранены на CD- и DVD-дисках, обеспечивая безопасное хранение информации.
  • Скрытие и маскировка файлов и папок: Renee SecureSilo позволяет скрыть или маскировать файлы и папки на вашем компьютере. Вы можете выбрать нужные файлы или каталоги для скрытия, а остальное будет на усмотрение приложения. Функция маскировки также позволяет скрыть папку, замаскировав ее под системное приложение, что повышает уровень безопасности.
  • Шифрование данных и безопасное хранение паролей: Renee SecureSilo защищает ваши данные, предоставляя возможность хранить их на зашифрованных дисках или скрывать с помощью функции "маскировки". Приложение также может использоваться в качестве базового менеджера паролей, позволяя сохранять конфиденциальную информацию, такую как банковские счета, визитные карточки, данные кредитных карт и другие сведения, в защищенных кошельках паролей.
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