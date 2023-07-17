Renee SecureSilo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,46 Мб
Renee SecureSilo представляет собой надежное приложение, способное обеспечить высокий уровень безопасности для ваших личных и конфиденциальных файлов. Оно позволяет создавать виртуальные зашифрованные диски, на которых хранятся ваши данные, и обеспечивает защиту паролем для доступа к этим файлам и папкам. С помощью мощного алгоритма шифрования AES256 вы можете быть уверены в сохранности ваших информационных активов и предотвратить утечку данных.
Основные возможности приложения Renee SecureSilo:
- Создание виртуальных зашифрованных дисков: Renee SecureSilo позволяет вам легко создавать виртуальные диски с защищенной зоной. Это осуществляется через встроенный мастер, который позволяет вам задать размер диска и установить пароль для доступа. Созданный виртуальный диск будет отображаться в проводнике Windows как отдельная защищенная зона, где все файлы автоматически шифруются.
- Управление защищенными зонами: Вы сможете легко управлять всеми защищенными зонами, созданными в Renee SecureSilo. Приложение отображает их в виде списка, позволяя редактировать или закрывать любую зону без особых усилий.
- Копирование на защищенные носители: Вы можете копировать архивы на USB-накопители или другие внешние устройства, превращая их в защищенные диски. Также, архивы могут быть хранены на CD- и DVD-дисках, обеспечивая безопасное хранение информации.
- Скрытие и маскировка файлов и папок: Renee SecureSilo позволяет скрыть или маскировать файлы и папки на вашем компьютере. Вы можете выбрать нужные файлы или каталоги для скрытия, а остальное будет на усмотрение приложения. Функция маскировки также позволяет скрыть папку, замаскировав ее под системное приложение, что повышает уровень безопасности.
- Шифрование данных и безопасное хранение паролей: Renee SecureSilo защищает ваши данные, предоставляя возможность хранить их на зашифрованных дисках или скрывать с помощью функции "маскировки". Приложение также может использоваться в качестве базового менеджера паролей, позволяя сохранять конфиденциальную информацию, такую как банковские счета, визитные карточки, данные кредитных карт и другие сведения, в защищенных кошельках паролей.
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