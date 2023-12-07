AllTrails для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AllTrails, LLC
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61,59 Мб
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AllTrails - это идеальный компаньон для любителей велосипедных прокатушек, бега и пеших прогулок. Это не просто приложение для отслеживания активности, а настоящий проводник в мире природы. Приложение создано для тех, кто хочет наслаждаться каждым моментом, проведенным на свежем воздухе, будь то в парке, горах или на тропах.
Основные возможности AllTrails:
- Открывайте маршруты: Находите более 400 000 маршрутов по всему миру в зависимости от ваших интересов, уровня навыков и местоположения.
- Планируйте свое следующее приключение: Получайте детальную информацию о маршрутах, отзывы, условия и маршруты движения по GPS.
- Оставайтесь на курсе: Следуйте за запланированным маршрутом или создавайте свой собственный, используя телефон или устройство Wear OS.
- Развивайте свое сообщество: Обменивайтесь приключениями и находите вдохновение, общаясь с единомышленниками.
- Делитесь своими приключениями: Легко публикуйте маршруты и мероприятия на социальных сетях.
- Поиск ближайших маршрутов: Найдите маршруты в пределах вашей локации (PRO-версия).
- Детали планирования в реальном времени: Получайте информацию о качестве воздуха, пыльце и световом загрязнении (PRO-версия).
- Офлайн-режим: Загружайте офлайн-карты и отслеживайте местоположение по GPS даже без сотовой связи (PRO-версия).
- Спутниковая информация о погоде: Получайте данные о погоде с подробной картой в реальном времени (PRO-версия).
- Безопасность с Lifeline: Держите близких в курсе вашего местоположения (PRO-версия).
- Запись активности: Фиксируйте свои достижения с статистикой и фотографиями (PRO-версия).
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