AllTrails - это идеальный компаньон для любителей велосипедных прокатушек, бега и пеших прогулок. Это не просто приложение для отслеживания активности, а настоящий проводник в мире природы. Приложение создано для тех, кто хочет наслаждаться каждым моментом, проведенным на свежем воздухе, будь то в парке, горах или на тропах.

Основные возможности AllTrails: