AllTrails для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61,59 Мб
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AllTrails - это идеальный компаньон для любителей велосипедных прокатушек, бега и пеших прогулок. Это не просто приложение для отслеживания активности, а настоящий проводник в мире природы. Приложение создано для тех, кто хочет наслаждаться каждым моментом, проведенным на свежем воздухе, будь то в парке, горах или на тропах.

Основные возможности AllTrails:

  • Открывайте маршруты: Находите более 400 000 маршрутов по всему миру в зависимости от ваших интересов, уровня навыков и местоположения.
  • Планируйте свое следующее приключение: Получайте детальную информацию о маршрутах, отзывы, условия и маршруты движения по GPS.
  • Оставайтесь на курсе: Следуйте за запланированным маршрутом или создавайте свой собственный, используя телефон или устройство Wear OS.
  • Развивайте свое сообщество: Обменивайтесь приключениями и находите вдохновение, общаясь с единомышленниками.
  • Делитесь своими приключениями: Легко публикуйте маршруты и мероприятия на социальных сетях.
  • Поиск ближайших маршрутов: Найдите маршруты в пределах вашей локации (PRO-версия).
  • Детали планирования в реальном времени: Получайте информацию о качестве воздуха, пыльце и световом загрязнении (PRO-версия).
  • Офлайн-режим: Загружайте офлайн-карты и отслеживайте местоположение по GPS даже без сотовой связи (PRO-версия).
  • Спутниковая информация о погоде: Получайте данные о погоде с подробной картой в реальном времени (PRO-версия).
  • Безопасность с Lifeline: Держите близких в курсе вашего местоположения (PRO-версия).
  • Запись активности: Фиксируйте свои достижения с статистикой и фотографиями (PRO-версия).
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