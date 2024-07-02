Voloco для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.16.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|RESONANT CAVITY
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|25.28 Мб
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Voloco - это мобильное приложение, предназначенное для записи и обработки вокала, которое делает звук пользователя максимально профессиональным. Это интуитивно понятное в использовании приложение, позволяющее создавать качественные треки, демонстрации, закадровый голос и видеовыступления.
Основные возможности приложения Voloco
- Звуковая обработка студийного уровня без необходимости использования студии или сложного оборудования.
- Удаление фонового шума и коррекция высоты голоса.
- Предустановки для эффектов сжатия, эквалайзера и реверберации.
- Доступ к тысячам бесплатных битов.
- Возможность импорта и использования собственных битов.
- Применение эффектов к существующим аудиозаписям и видео.
- Отделение вокала от песен и создание уникальных ремиксов.
- Экспорт записанного вокала в форматах AAC или WAV.
- Прослушивание треков, созданных другими пользователями.
- Ведение записей текстов песен внутри приложения.
- Более 50 эффектов, сгруппированных в 12 предустановленных пакетов.
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