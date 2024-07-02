Voloco для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.16.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:25.28 Мб
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Voloco - это мобильное приложение, предназначенное для записи и обработки вокала, которое делает звук пользователя максимально профессиональным. Это интуитивно понятное в использовании приложение, позволяющее создавать качественные треки, демонстрации, закадровый голос и видеовыступления.

Основные возможности приложения Voloco

  • Звуковая обработка студийного уровня без необходимости использования студии или сложного оборудования.
  • Удаление фонового шума и коррекция высоты голоса.
  • Предустановки для эффектов сжатия, эквалайзера и реверберации.
  • Доступ к тысячам бесплатных битов.
  • Возможность импорта и использования собственных битов.
  • Применение эффектов к существующим аудиозаписям и видео.
  • Отделение вокала от песен и создание уникальных ремиксов.
  • Экспорт записанного вокала в форматах AAC или WAV.
  • Прослушивание треков, созданных другими пользователями.
  • Ведение записей текстов песен внутри приложения.
  • Более 50 эффектов, сгруппированных в 12 предустановленных пакетов.
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