Изображение значка Wireless ADB для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|qtcraft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59.54 Мб
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Wireless ADB – это приложение, которое упрощает процесс использования Android Debug Bridge (ADB) через сеть TCP/IP, позволяя работать с устройствами без необходимости подключения через USB. Приложение особенно полезно для разработчиков и пользователей Android, которым требуется удалённое подключение к ADB для отладки и других задач. На устройствах с root-доступом ADB можно включить через TCP/IP без использования USB, что делает работу с устройством удобнее и быстрее.
Для устройств без root-доступа приложение предоставляет информацию о том, как настроить ADB через TCP/IP с помощью кабельного соединения, что помогает пользователю настроить необходимое подключение даже без полного контроля над системой. Важно отметить, что при перезагрузке устройства все изменения конфигурации ADB сбрасываются на системные, однако приложение предлагает функцию автоматического включения ADB через TCP/IP после загрузки устройства, если оно имеет root-доступ.
Приложение не требует постоянного наличия root-доступа. Оно запрашивает такие привилегии только при необходимости включения или отключения ADB через сеть. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности, так как приложение не злоупотребляет привилегиями суперпользователя и использует их лишь по мере необходимости.
Список основных возможностей приложения Wireless ADB:
- Упрощённое использование ADB через TCP/IP на устройствах Android.
- Возможность подключения ADB без использования USB на устройствах с root-доступом.
- Автоматическое включение ADB через TCP/IP после перезагрузки устройства (при наличии root-доступа).
- Инструкции по включению ADB через TCP/IP для устройств без root-доступа.
- Безопасное использование root-доступа: запрашивается только при активации или деактивации функции ADB через сеть.
- Сброс всех изменений в конфигурации ADB к системным настройкам при перезагрузке устройства.
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Admin
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