Monkey's Audio для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Matthew T. Ashland
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2.3 Мб
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Monkey's Audio — утилита для сжатия и восстановления аудиофайлов без потерь. Помогает уменьшить размер музыкальных файлов без ухудшения качества звука, поддерживает пакетную обработку файлов в форматах HiFi, таких как ALAC, FLAC, TAK и WavPack. Monkey's Audio содержит встроенный механизм контроля целостности данных (CRC), который позволяет проверять аудиофайлы на наличие ошибок после сжатия или восстановления.
Сжатие происходит с использованием разных уровней пресетов, от «Fast» до «Insane», что позволяет пользователю самостоятельно выбирать баланс между скоростью и степенью сжатия. Сжатые файлы сохраняются в формате .APE, который впоследствии можно разархивировать до оригинального состояния.
Список основных возможностей Monkey's Audio:
- Сжатие аудиофайлов без потери качества.
- Поддержка форматов ALAC, FLAC, TAK, WavPack.
- Сохранение сжатых файлов в формате .APE.
- Различные пресеты сжатия с возможностью выбора между скоростью и эффективностью.
- Пакетная обработка аудиофайлов.
- Обратное восстановление файлов до исходного состояния.
- Встроенный механизм проверки целостности файлов (CRC).
- Простотой интерфейс и минимальное количество действий для запуска.
- Подходит для оптимизации аудиоколлекций большого объёма.
- Не вносит изменений в исходное качество звука после восстановления.
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