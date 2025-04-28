Monkey's Audio — утилита для сжатия и восстановления аудиофайлов без потерь. Помогает уменьшить размер музыкальных файлов без ухудшения качества звука, поддерживает пакетную обработку файлов в форматах HiFi, таких как ALAC, FLAC, TAK и WavPack. Monkey's Audio содержит встроенный механизм контроля целостности данных (CRC), который позволяет проверять аудиофайлы на наличие ошибок после сжатия или восстановления.

Сжатие происходит с использованием разных уровней пресетов, от «Fast» до «Insane», что позволяет пользователю самостоятельно выбирать баланс между скоростью и степенью сжатия. Сжатые файлы сохраняются в формате .APE, который впоследствии можно разархивировать до оригинального состояния.

Список основных возможностей Monkey's Audio: