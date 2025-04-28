Monkey's Audio для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:11.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2.3 Мб
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Monkey's Audio — утилита для сжатия и восстановления аудиофайлов без потерь. Помогает уменьшить размер музыкальных файлов без ухудшения качества звука, поддерживает пакетную обработку файлов в форматах HiFi, таких как ALAC, FLAC, TAK и WavPack. Monkey's Audio содержит встроенный механизм контроля целостности данных (CRC), который позволяет проверять аудиофайлы на наличие ошибок после сжатия или восстановления.

Сжатие происходит с использованием разных уровней пресетов, от «Fast» до «Insane», что позволяет пользователю самостоятельно выбирать баланс между скоростью и степенью сжатия. Сжатые файлы сохраняются в формате .APE, который впоследствии можно разархивировать до оригинального состояния.

Список основных возможностей Monkey's Audio:

  • Сжатие аудиофайлов без потери качества.
  • Поддержка форматов ALAC, FLAC, TAK, WavPack.
  • Сохранение сжатых файлов в формате .APE.
  • Различные пресеты сжатия с возможностью выбора между скоростью и эффективностью.
  • Пакетная обработка аудиофайлов.
  • Обратное восстановление файлов до исходного состояния.
  • Встроенный механизм проверки целостности файлов (CRC).
  • Простотой интерфейс и минимальное количество действий для запуска.
  • Подходит для оптимизации аудиоколлекций большого объёма.
  • Не вносит изменений в исходное качество звука после восстановления.
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