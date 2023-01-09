РазгРусс для Windows
|Оценка:
|3.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1500 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|A's Software
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 155 | Статистика
|Размер:
|159,48 Мб
РазгРусс предлагает задания на понимание русских разговорных фраз.
Основные возможности:
- Выставляет оценку.
- Номер версии программы соответствует количеству имеющихся в ней заданий.
- Можно установить желаемое представление заданий: только текст, текст и звук, только звук.
- Можно установить количество заданий в экзамене от 5 до 50.
- Можно ограничить время, отпущенное на одно задание.
- Ведётся подробный протокол экзамена.
- Можно посмотреть список всех заданий и статистику.
- С помощью фильтрующего поиска можно использовать список заданий в качестве справочника.
- Есть режим повторения пройденного.
- Можно использовать развивающие звуковые комментарии к действиям пользователя.
- Имеется встроенное "Интернет-обновление".
Полная версия, содержащая 1000 озвученных учебных фраз и 2700 развивающих звуковых комментариев к действиям пользователя.
- Увеличено количество тренировочных заданий и развивающих звуковых комментариев.
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