РазгРусс для Windows

Описание
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Оценка: 3.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1500 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Тесты, проверка знаний - Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 155 | Статистика
Размер:159,48 Мб
РазгРусс скриншот № 1
РазгРусс скриншот № 2
РазгРусс скриншот № 3
РазгРусс скриншот № 4

РазгРусс предлагает задания на понимание русских разговорных фраз.

Основные возможности:

  • Выставляет оценку.
  • Номер версии программы соответствует количеству имеющихся в ней заданий.
  • Можно установить желаемое представление заданий: только текст, текст и звук, только звук.
  • Можно установить количество заданий в экзамене от 5 до 50.
  • Можно ограничить время, отпущенное на одно задание.
  • Ведётся подробный протокол экзамена.
  • Можно посмотреть список всех заданий и статистику.
  • С помощью фильтрующего поиска можно использовать список заданий в качестве справочника.
  • Есть режим повторения пройденного.
  • Можно использовать развивающие звуковые комментарии к действиям пользователя.
  • Имеется встроенное "Интернет-обновление".

Полная версия, содержащая 1000 озвученных учебных фраз и 2700 развивающих звуковых комментариев к действиям пользователя.

Что нового в РазгРусс 1500?
  • Увеличено количество тренировочных заданий и развивающих звуковых комментариев.
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