Norton Virus Definitions для Windows

Norton Virus Definitions 15.05.2019

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Описание Norton Virus Definitions 15.05.2019Описание   Скачать Norton Virus Definitions 15.05.2019СКАЧАТЬ (68,54 Мб)   Статистика Norton Virus Definitions 15.05.2019Статистика   Отзывы о Norton Virus Definitions 15.05.2019Отзывы (12)  
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4.48 из 5, всего оценок - 95
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Norton Virus Definitions - содержит самую "свежую" антивирусную базу данных для программного обеспечения от компании Symantec.

Поддерживаются следующие программы:

  • Norton AntiVirus / Norton Internet Security (later than 2012)
  • Norton AntiVirus / Norton Internet Security 2008/2009/2010/2011/2012
  • Norton 360 (later than 6.0)
  • Norton 360 version 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0
  • Symantec Endpoint Protection 11.0
  • Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.0
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Symantec Protection Engine 7.x for Windows
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 31 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Norton Virus Definitions

Юра про Norton Virus Definitions 6.0.0 (23.03.2015) [24-03-2015]

Нормально!
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ВАДИМ про Norton Virus Definitions 6.0.0 (10.06.2014) [10-06-2014]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ
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~SOLOMON~ про Norton Virus Definitions 6.0.0 (22.03.2011) [29-03-2011]

кульный сайт)))Спасиб)))Рэспект и уважуха)))
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Chaki54 про Norton Virus Definitions 21.02.2011 [23-02-2011]

Классный антивирус!Жаль только что бесплатный всего на месяц!
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Степан про Norton Virus Definitions 18.02.2011 [20-02-2011]

ребят, а как ее настраивать
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