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5 Помощник Арбитражного Управляющего - автоматизация полного цикла работ по сопровождению процедур банкротства — от получения определения до отчета в саморегулируемую организацию. Система предназначена для арбитражных управляющих и компаний, осуществляющих сопровождение процедур банкротства. Основные возможности: Сопровождает все процедуры, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — автоматически формирует перечень необходимых мероприятий, контролирует календарный план их исполнения с рекомендациями и предложениями по их проведению;

Существенно сокращает время подготовки документов, необходимых при ведении любой из процедур банкротства (запросов, уведомлений, извещений, писем, жалоб, договоров, актов, исков, пакетов документов для проведения собраний кредиторов, торгов и т.д.). Доступна функция формирования пользовательских документов, то есть можно создавать шаблоны документов, которые используются в повседневной практике. Всего в системе более 200 документов.

Позволяет профессионально исполнять обязанности реестродержателя — формирует и ведет реестр кредиторов, осуществляет пропорциональное распределение денежных средств, генерирует реестр на любые даты;

Облегчает учет и контроль распределения конкурсной массы, обеспечивает разделение конкурсной массы на лоты, разделение на группы по балансовой и рыночной стоимости, позволяет контролировать распределение по реестру средств, полученных от реализации залогового имущества, позволяет осуществлять отдельный учет имущества, не включаемого в конкурсную массу;

Содержит пополняемую и обновляемую нормативно-правовую базу РФ и судебную практику, касающуюся процедур банкротства. Существует удобный поиск по нормативно-правовой базе. То есть, система не требует дополнительного использования других информационно-правовых систем;

Автоматически готовит профессиональные отчеты, шаблоны анализа финансового состояния предприятия, шаблоны планы внешнего управления;

Позволяет импортировать данные из 1Cv7.7. при составлении финансового анализа и учета доходов / расходов арбитражного управляющего по ведению процедуры;

Возможность настройки таблиц, удобная система фильтров, печать списка объектов в формате MS OFFICE;

Обеспечивает грамотное ведение делопроизводства при создании документов — автоматическое ведение реестра исходящей и входящей корреспонденции, создание почтовых реестров, реестров договоров и приказов, архивных документов, печать конвертов;