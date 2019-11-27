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Помощник Арбитражного Управляющего 3.13.0
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2.13 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 2.13 из 5
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Помощник Арбитражного Управляющего - автоматизация полного цикла работ по сопровождению процедур банкротства — от получения определения до отчета в саморегулируемую организацию. Система предназначена для арбитражных управляющих и компаний, осуществляющих сопровождение процедур банкротства.
Основные возможности:
- Сопровождает все процедуры, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — автоматически формирует перечень необходимых мероприятий, контролирует календарный план их исполнения с рекомендациями и предложениями по их проведению;
- Существенно сокращает время подготовки документов, необходимых при ведении любой из процедур банкротства (запросов, уведомлений, извещений, писем, жалоб, договоров, актов, исков, пакетов документов для проведения собраний кредиторов, торгов и т.д.). Доступна функция формирования пользовательских документов, то есть можно создавать шаблоны документов, которые используются в повседневной практике. Всего в системе более 200 документов.
- Позволяет профессионально исполнять обязанности реестродержателя — формирует и ведет реестр кредиторов, осуществляет пропорциональное распределение денежных средств, генерирует реестр на любые даты;
- Облегчает учет и контроль распределения конкурсной массы, обеспечивает разделение конкурсной массы на лоты, разделение на группы по балансовой и рыночной стоимости, позволяет контролировать распределение по реестру средств, полученных от реализации залогового имущества, позволяет осуществлять отдельный учет имущества, не включаемого в конкурсную массу;
- Содержит пополняемую и обновляемую нормативно-правовую базу РФ и судебную практику, касающуюся процедур банкротства. Существует удобный поиск по нормативно-правовой базе. То есть, система не требует дополнительного использования других информационно-правовых систем;
- Автоматически готовит профессиональные отчеты, шаблоны анализа финансового состояния предприятия, шаблоны планы внешнего управления;
- Позволяет импортировать данные из 1Cv7.7. при составлении финансового анализа и учета доходов / расходов арбитражного управляющего по ведению процедуры;
- Возможность настройки таблиц, удобная система фильтров, печать списка объектов в формате MS OFFICE;
- Обеспечивает грамотное ведение делопроизводства при создании документов — автоматическое ведение реестра исходящей и входящей корреспонденции, создание почтовых реестров, реестров договоров и приказов, архивных документов, печать конвертов;
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Отзывы о программе Помощник Арбитражного Управляющего
Тимур про Помощник Арбитражного Управляющего 3.9.9.3 [01-10-2019]
скиньте мне условия приобретения программы, hlr1@yandex.ru
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Артем про Помощник Арбитражного Управляющего 3.9.9.3 [03-09-2019]
Тоже интересует информация 2068888@mail.ru
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елена про Помощник Арбитражного Управляющего 3.9.9.3 [02-06-2019]
Интересует данная программа zajceva_ev0606@mail.ru
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Михаил Немчинов про Помощник Арбитражного Управляющего 3.9.9.3 [29-05-2019]
Программа перестала работать буквально через пару дней после окончания периода бесплатного тех обслуживания. На вопросы специалисты или не отвечают или просто ответить не могут ввиду некомпетентности. Качество сервиса на низком уровне
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r.ivanchemko@rambler.ru про Помощник Арбитражного Управляющего 3.9.9.3 [06-01-2019]
тоже интересно
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