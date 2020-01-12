WashAndGo для Windows

WashAndGo 20.25.1

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Описание WashAndGo 20.25.1Описание   Скачать WashAndGo 20.25.1СКАЧАТЬ (26,46 Мб) Скриншоты WashAndGo 20.25.1Скриншоты (5)   Статистика WashAndGo 20.25.1Статистика   Отзывы о WashAndGo 20.25.1Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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WashAndGo предназначена для очистки жесткого диска от накопившегося на нем "хлама" - ненужных, временных или пустых файлов, дефектных ярлыков, кэша браузера, ошибочных ключей реестра в секции "удаление программ" и т.п. Особенности - хорошая конфигурируемость, возможность полной автоматизации работы и функция резервного сохранения удаленной информации с допустимостью ее автоудаления через 14 дней.

WashAndGo
WashAndGo
WashAndGo
WashAndGo
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 729
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе WashAndGo

ВладивостокRico про WashAndGo [21-04-2005]

Я скачаю, вроде подобной не нашел
3 | 2 | Ответить

митя про WashAndGo [25-01-2004]

вещь для тех,кто англииский андестендит
2 | 2 | Ответить

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