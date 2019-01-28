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Carambis Driver Updater для Windows

Carambis Driver Updater 2.4.4.4634

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Описание Carambis Driver Updater 2.4.4.4634Описание   Скачать Carambis Driver Updater 2.4.4.4634СКАЧАТЬ (920 Кб) Скриншоты Carambis Driver Updater 2.4.4.4634Скриншоты (2)   Статистика Carambis Driver Updater 2.4.4.4634Статистика   Отзывы о Carambis Driver Updater 2.4.4.4634Отзывы (262)  
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4.05 из 5, всего оценок - 241
  • Рейтинг программы - 4.05 из 5
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Carambis Driver Updater — революционное средство поиска и обновления устаревших и отсутствующих драйверов. Более 230 000 поддерживаемых устройств и более 1000 производителей.

Нет необходимости быть системным администратором или опытным пользователем, чтобы обеспечивать стабильную работу вашего компьютера.

Не нужно искать драйвера по всему интернету — достаточно просто загрузить Carambis Driver Updater и обновить устаревшие или не установленные драйвера в автоматическом режиме за 1-2 клика. Сканирование и анализ системы не займет более двух минут. Все что вам требуется — это подключенный к интернету компьютер.

Установка обновленных драйверов поможет оптимизировать компьютер и повысить его производительность, устранив множество ошибок операционной системы.

 

 

Размер файла: 920 Кб (Загрузок: 122 951)
Скриншоты Carambis Driver Updater:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 240 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 122 951
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе Carambis Driver Updater

Александр про Carambis Driver Updater 2.4.2.9633 [28-10-2017]

Использовал и это приложение и фототрип от автора. и полностью согласен что и то и другое - отвратительный софт, не несущей никакой практической пользы. Зря потраченные 20 минут жизни.
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Игорь про Carambis Driver Updater 2.4.2.9633 [20-10-2017]

У меня вопрос: как и почему так случилось что последнее время стало практически невозможно скачать хоть какой ни будь драйвер.
все ссылки на поисковых машинах выводят вот на такие инсталеры.
На всех сайтах где должны быть реальные драйверы вместо реальных драйверов вот такие "универсальные инсталеры".

Я не понимаю как ребята это сделали, возможно они просто использовали уязвимости автоматический средств индексации, но они своим говном полностью перекрыли доступ к реальным драйверам и таким образом обеспечили свою монополию.

Вопрос адресован модераторам поисковых систем...
Хотя... мне кажется что они очень крепко почивают на лаврах.
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Nick про Carambis Driver Updater 2.4.2.9633 [15-10-2017]

Программа платная. А написано типа бесплатно и тд... деньги сосёт сразу.
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Classic I про Carambis Driver Updater 2.4.2.9633 [05-09-2017]

Лохотрон чистейшей воды. Клянчит денег и сливает какую-то инфу с компа - сразу после установки пошел исходящий трафик и не прекратился даже после удаления. Сижу разбираюсь, что они там поасовали в систему.
Не ведитесь на эту хрень.
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Freem про Carambis Driver Updater 2.4.2.9633 [05-09-2017]

Вопрос: смысл программы если все производители предоставляют программное обеспечение. Я делал несколько сборок и вопросов с дравами возникали только в начале 2000. И эта программа появилась на моем ПС сама.Я увидев новый ярлык проверил всеми имеющимися у меня антивиросниками. Я думаю что ваша работа важна, но не надо быть столь навязчивыми (Кому надо тот найдет). Спасибо за понимание (Без обид).
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