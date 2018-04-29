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АйДаПрикол :) для iOS

АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPad

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Описание АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPadОписание   Скачать АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPadСКАЧАТЬ (36.47 Мб) Скриншоты АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPadСкриншоты (5)   Статистика АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPadСтатистика   Отзывы о АйДаПрикол :) 3.1.2 для iPadОтзывы (1)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев и мега жести. За каждый прикол можно проголосовать если он понравился, что позволяет, при желании, просматривать только самые лучшие шутки и приколы. В программу встроен баннер, которого нет в платной версии.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты АйДаПрикол :):

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПриколы, шутки
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Отзывы о программе АйДаПрикол :)

мирас про АйДаПрикол :) 2.5.1 для iPad [23-09-2014]

мне айда прикол очень нравится. Ах да забыл сказать :а как скачать айда прикол на ПК чтобы без интернета работал
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