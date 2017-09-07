Visual Watermark для Windows

Visual Watermark 4.64

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Описание Visual Watermark 4.64Описание   Скачать Visual Watermark 4.64СКАЧАТЬ (47,6 Мб) Скриншоты Visual Watermark 4.64Скриншоты (8)   Статистика Visual Watermark 4.64Статистика   Отзывы о Visual Watermark 4.64Отзывы (1)  
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2.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.00 из 5
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Visual Watermark - отличный визуальный инструмент для защиты фотографий и изображений водяным знаком. Программа очень проста в использовании и позволяет наложить свой баннер даже совершенно неопытному пользователю. Это достигается за счет пошаговой инструкции работы с приложением и наличию подсказок с описанием тех или иных возможностей на каждом шаге обработки.

От Вас требуется загрузить нужные для защиты фотографии, выбрать один из 12 готовых шаблонов водяного знака, ввести произвольный текст, отредактировать при желании отдельные элементы баннера и сохранить полученный результат. Вы можете перемещать шаблон в любое место картинки, растягивать и уменьшать его, поворачивать, использовать для текста до 260 шрифтов и 66 эффектов, поэкспериментировать с прозрачностью и т.д. Одним словом, в развлекательной форме Вы создадите свой уникальный логотип, который защитит от копирайта Ваши фото.

Что немаловажно, Visual Watermark поддерживает пакетный режим работы: Вы можете установить водяной знак сразу более чем на 100 фотоснимков за одну операцию буквально за несколько минут.

Кроме того, поддерживается работа со всеми популярными форматами файлов (JPEG, PNG, TIFF, GIF и BMP), сохраняется EXIF и IPTC информация в JPEG файлах, можно переименовывать обработанные фотографии с присвоением номера и др.

В целом, можно сказать, что Visual Watermark весьма полезное приложение для всех, кто занимается профессиональной цифровой фотосъемкой, разрабатывает дизайнерские коллажные открытки, размещает картинки в сети для общего просмотра и др., т.к. позволяет "застолбить" авторство работ и, соответственно, защитить от копирайта.

Скриншоты Visual Watermark:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 690 руб.
Ограничение в работе программыводяной знак
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 886
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечати, водяные знаки
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Отзывы о программе Visual Watermark

Слава про Visual Watermark 4.30 [14-12-2015]

Скачал, установил, попробовал что-нибудь сделать. Виснет безбожно.
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