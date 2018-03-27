Биржевые часы - бесплатная программа для трейдеров (форекс, фондовый рынок и др). Показывает время в финансовых столицах мира.

Сверху есть 5 кнопок с финансовыми столицами мира. Также можно добавить свои города и часовые пояса, просто нажав на кнопку, после выхода настройки сохраняться.

Есть карта мира, на которой видны столицы при наведение на них тоже можно узнать время. Плюс разделение карты на торговые сессии.

Приложение небольшое, висит незаметно в трее и при наведение, показывает всплывает сообщение. При наступлении сессии, также всплывает сообщение.

Биржевые часы h24 - это значит, они работаю 24 часа, так как форекс часы работает круглосуточно.