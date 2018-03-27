Биржевые часы для Windows

Биржевые часы 2.4

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Описание Биржевые часы 2.4Описание   Скачать Биржевые часы 2.4СКАЧАТЬ (699 Кб) Скриншоты Биржевые часы 2.4Скриншоты (1)   Статистика Биржевые часы 2.4Статистика   Отзывы о Биржевые часы 2.4Отзывы (1)  
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4.93 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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Биржевые часы - бесплатная программа для трейдеров (форекс, фондовый рынок и др). Показывает время в финансовых столицах мира.

Сверху есть 5 кнопок с финансовыми столицами мира. Также можно добавить свои города и часовые пояса, просто нажав на кнопку, после выхода настройки сохраняться.

Есть карта мира, на которой видны столицы при наведение на них тоже можно узнать время. Плюс разделение карты на торговые сессии.

Приложение небольшое, висит незаметно в трее и при наведение, показывает всплывает сообщение. При наступлении сессии, также всплывает сообщение.

Биржевые часы h24 - это значит, они работаю 24 часа, так как форекс часы работает круглосуточно.

Скриншоты Биржевые часы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 777
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex - Часы, будильники
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Отзывы о программе Биржевые часы

Maks про Биржевые часы 1.0 [02-04-2015]

Спасибо за труд. Добавьте если не трудно другие биржи РТС, CME
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