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Zodiac Signs Live Wallpaper для Android

Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для Android

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Описание Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для AndroidОписание   Скачать Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (17,58 Мб) Скриншоты Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zodiac Signs Live Wallpaper 1.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Zodiac Signs Live Wallpaper - живые обои для каждого знака зодиака, которые станут украшением для вашего Android-устройства.

Живые обои с двенадцатью знаками зодиака на выбор на фоне бескрайнего космического пространства с эффектом воды выглядят так, словно космос оказался под водой.

Особенности Zodiac Signs Live Wallpaper:

  • Эффект живой воды при прикосновении.
  • 12 знаков зодиака на выбор: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
  • Более 10 задних фонов на выбор (абстрактные и космические).
Скриншоты Zodiac Signs Live Wallpaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 392
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКосмос
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