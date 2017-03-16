Владимир Да уж, Доктор веб кажется вообще все идентифицирует либо нежелательным ПО, либо трояном. Если хотите пользоваться компьютером, то лучше удалить сам доктор веб антивирус, чем сносить и не доверять всем и вся. Если говорить о Комбо Плеере, то это подписанная программа, что означает, что компания прошла проверку в соответствующих инстанциях и доверять ей можно. А если это компания, то и ответственность определенная. А раз ответственность есть, значит, ну совсем не логично, заниматься распространением вирусов и троянов не стоит.

Лично я установил вопреки доктору вебу и все отлично! 20 канало бесплатно после регистрации, радио, просмотр торрент файлов прямо в потоке да и просто удобно.

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