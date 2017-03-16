ComboPlayer для Windows

ComboPlayer 2.5.0

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Описание ComboPlayer 2.5.0Описание   Скачать ComboPlayer 2.5.0СКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты ComboPlayer 2.5.0Скриншоты (5)   Статистика ComboPlayer 2.5.0Статистика   Отзывы о ComboPlayer 2.5.0Отзывы (4)  
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4.08 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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ComboPlayer - бесплатная программа для просмотра ТВ каналов на компьютере. Поможет вам смотреть онлайн ТВ в любом удобном месте и в любое удобное время. Также поддерживает воспроизведение любого аудио и видео файла на компьютере.

Ключевые возможности:

  • Программа для просмотра онлайн ТВ.
  • Поддержка субтитров.
  • Просмотр Torrent-видео без ожидания загрузки (для просмотра torrent видео потребуется свободное место на диске равное размеру просматриваемого видео).
  • Доступ к личной медиатеке с разных устройств: ноутбука, компьютера и моноблока на Windows.
  • Поддержка всех необходимых и актуальных аудио- и видеоформатов: MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WMV, MP3, 3GP, WebM.
  • Воспроизведение потокового видео: веб-камеры, ТВ, видеонаблюдение.
  • Прослушивание интернет-радио (более 400 станций со всего мира)
  • Удобный интерфейс. Вы сможете приступить к работе с программой без лишних настроек.
Скриншоты ComboPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 911
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры

Отзывы о программе ComboPlayer

Александр про ComboPlayer 1.2.5 [27-10-2016]

слишком тяжелый плеер, к черту такое сырое по
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Владимир про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]

Да уж, Доктор веб кажется вообще все идентифицирует либо нежелательным ПО, либо трояном. Если хотите пользоваться компьютером, то лучше удалить сам доктор веб антивирус, чем сносить и не доверять всем и вся. Если говорить о Комбо Плеере, то это подписанная программа, что означает, что компания прошла проверку в соответствующих инстанциях и доверять ей можно. А если это компания, то и ответственность определенная. А раз ответственность есть, значит, ну совсем не логично, заниматься распространением вирусов и троянов не стоит.
Лично я установил вопреки доктору вебу и все отлично! 20 канало бесплатно после регистрации, радио, просмотр торрент файлов прямо в потоке да и просто удобно.
1 | | Ответить

Ффтыкатель про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]

Антивирусный комбайн Dr.Web Security Space удалил закачку,пояснив,что данный плеер содержит опасный троян.
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Krit в ответ Ффтыкатель про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]

ОООООО, какое точное определение - КОМБАЙН. Точно что комбайн хренов, а не антивирус
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