ComboPlayer - бесплатная программа для просмотра ТВ каналов на компьютере. Поможет вам смотреть онлайн ТВ в любом удобном месте и в любое удобное время. Также поддерживает воспроизведение любого аудио и видео файла на компьютере.
Ключевые возможности:
Программа для просмотра онлайн ТВ.
Поддержка субтитров.
Просмотр Torrent-видео без ожидания загрузки (для просмотра torrent видео потребуется свободное место на диске равное размеру просматриваемого видео).
Доступ к личной медиатеке с разных устройств: ноутбука, компьютера и моноблока на Windows.
Поддержка всех необходимых и актуальных аудио- и видеоформатов: MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WMV, MP3, 3GP, WebM.
слишком тяжелый плеер, к черту такое сырое по | 1 | Ответить
Владимир про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]
Да уж, Доктор веб кажется вообще все идентифицирует либо нежелательным ПО, либо трояном. Если хотите пользоваться компьютером, то лучше удалить сам доктор веб антивирус, чем сносить и не доверять всем и вся. Если говорить о Комбо Плеере, то это подписанная программа, что означает, что компания прошла проверку в соответствующих инстанциях и доверять ей можно. А если это компания, то и ответственность определенная. А раз ответственность есть, значит, ну совсем не логично, заниматься распространением вирусов и троянов не стоит.
Лично я установил вопреки доктору вебу и все отлично! 20 канало бесплатно после регистрации, радио, просмотр торрент файлов прямо в потоке да и просто удобно. 1 | | Ответить
Ффтыкатель про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]
Антивирусный комбайн Dr.Web Security Space удалил закачку,пояснив,что данный плеер содержит опасный троян. | | Ответить
Krit в ответ Ффтыкатель про ComboPlayer 1.2.5 [12-10-2016]
ОООООО, какое точное определение - КОМБАЙН. Точно что комбайн хренов, а не антивирус | | Ответить