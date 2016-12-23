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Reigns для iOS

Reigns 1.05 для iOS

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Описание Reigns 1.05 для iOSОписание   Скачать Reigns 1.05 для iOSСКАЧАТЬ (118,26 Мб) Скриншоты Reigns 1.05 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Reigns 1.05 для iOSСтатистика   Отзывы о Reigns 1.05 для iOSОтзывы (0)  
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Reigns - карточная стратегия, где вы станете править собственным средневековым королевством современной формации и одним движением пальца (буквально) будете принимать решения, от которых непосредственно будет зависеть ваша власть. Каждая карта - это определенный случай с двумя решениями на выбор. От того, махнете ли вы карту влево или вправо, может зависеть судьба всего королевства. Цель игры заключается в наиболее длительном властвовании на троне.

Ведите свой народ к процветанию и могуществу, укрепляйте свою власть. Вам предстоит разбираться с многочисленным потоком запросов от своих советников, жителей вашего королевства, ваших союзников и врагов и балансировать между влиятельными фракциями. Каждое решение имеет свои последствия, благоприятные и неблагоприятные, и вы рискуете всем, и не только своим троном, но и судьбой своей королевской династии. Непредвиденные поступки, неожиданные события и простое невезение могут пошатнуть трон даже под самым сильным монархом.

Каждый год перед вами ставятся новые задачи, которые вам предстоит решать, ища точку равновесия между церковью, народом, армией и казначейством. Все 4 критерия одинаково важны для процветания королевства, и если хоть один из них опустится до нуля, вы проиграете. Взвешенные решения и тщательное планирование - вот залог длительного царствования.

Простым экономическим менеджментом игра не ограничивается. Симулятор включает в себя военные походы, древние проклятья, эпидемии чумы, свадьбы, усыновления, предательства и сделки с самим дьяволом. Некоторые события охватывают целые столетия от сожжения ведьм до эпохи просвещения, где правят бал коварные политики и, возможно, сам Дьявол.

Особенности игры:

  • Оригинальная графика
  • Простое управление
  • Увлекательные задания
  • Коварные противники

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Reigns:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКвесты, Adventure - Стратегии

Отзывы о программе Reigns

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