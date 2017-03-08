PsPhone для Windows

PsPhone 1.06

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Описание PsPhone 1.06Описание   Скачать PsPhone 1.06СКАЧАТЬ (8,99 Мб) Скриншоты PsPhone 1.06Скриншоты (4)   Статистика PsPhone 1.06Статистика   Отзывы о PsPhone 1.06Отзывы (0)  
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PsPhone – это гибкая, удобная и простая в использовании система софтверной телефонии. Она включает в себя полнофункциональную виртуальную АТС, что позволяет настроить корпоративную телефонную сеть с учетом ваших требований.

Для осуществления внешних вызовов используются номера, предоставляемые любым провайдером SIP-телефонии, что не ограничивает вас в выборе номеров и тарифов. Звонки внутри сети осуществляются бесплатно, без использования услуг сторонних провайдеров.

PsPhone подходит для установки как на сервер, так и на локальные компьютеры ваших сотрудников.

Особенности PsPhone:

  • Наличие режимов Клиент и Сервер.
  • Входящие и исходящие вызовы.
  • Запись и хранение разговоров.
  • Информация о вызове.
  • Многоканальный режим.
  • Перевод активного вызова.
  • Удержание вызова.
  • Голосовое меню (IVR).
  • Сценарии звонков.
  • Интеграция с ПО Prostoysoft.
Что нового в PsPhone 1.06?
  • Добавлена возможность настраивать запись разговоров и аудиофайл удержания вызова. Все настройки доступны в меню "Главное меню" -> "Настройки" -> "Запись/Прослушивание".
  • Добавлена возможность хранить ссылку на файл разговора в таблице "Журнал звонков". Для этого необходимо выставить галочку "Хранить ссылку на файл разговора в БД" в меню "Главное меню" -> "Настройки" -> "Запись/Прослушивание" (при этом функция "Вести журнал звонков в БД" должна быть включена). Если таблица "Журнал звонков" уже создана в базе и используется, необходимо вручную добавить текстовое поле с внутренним именем "RecordFile".
  • Доработана область "Журнал звонков" в главном окне программы. Появилась возможность осуществить вызов прямо из журнала звонков. Добавлена возможность воспроизводить записи разговоров из журнала звонков. Последние звонки сейчас добавляются в верхнюю часть таблицы, что упрощает работу с таблицей журнала звонков.
  • Решена проблема восстановления работы соединения в случае сбоя (ошибки при соединении с сервером).
Скриншоты PsPhone:

Статус программы Демо версия | Цена: 3000 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для АТС

Отзывы о программе PsPhone

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