PsPhone – это гибкая, удобная и простая в использовании система софтверной телефонии. Она включает в себя полнофункциональную виртуальную АТС, что позволяет настроить корпоративную телефонную сеть с учетом ваших требований.
Для осуществления внешних вызовов используются номера, предоставляемые любым провайдером SIP-телефонии, что не ограничивает вас в выборе номеров и тарифов. Звонки внутри сети осуществляются бесплатно, без использования услуг сторонних провайдеров.
PsPhone подходит для установки как на сервер, так и на локальные компьютеры ваших сотрудников.
Особенности PsPhone:
- Наличие режимов Клиент и Сервер.
- Входящие и исходящие вызовы.
- Запись и хранение разговоров.
- Информация о вызове.
- Многоканальный режим.
- Перевод активного вызова.
- Удержание вызова.
- Голосовое меню (IVR).
- Сценарии звонков.
- Интеграция с ПО Prostoysoft.