PsPhone – это гибкая, удобная и простая в использовании система софтверной телефонии. Она включает в себя полнофункциональную виртуальную АТС, что позволяет настроить корпоративную телефонную сеть с учетом ваших требований.

Для осуществления внешних вызовов используются номера, предоставляемые любым провайдером SIP-телефонии, что не ограничивает вас в выборе номеров и тарифов. Звонки внутри сети осуществляются бесплатно, без использования услуг сторонних провайдеров.

PsPhone подходит для установки как на сервер, так и на локальные компьютеры ваших сотрудников.

Особенности PsPhone: