Lucky Patcher для Android

Lucky Patcher 6.9.9.2 для Android

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Описание Lucky Patcher 6.9.9.2 для AndroidОписание   Скачать Lucky Patcher 6.9.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,14 Мб) Скриншоты Lucky Patcher 6.9.9.2 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Lucky Patcher 6.9.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lucky Patcher 6.9.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Lucky Patcher – если вас не устраивает работа некоторых приложений, вы можете попробовать использовать данный патчер.

Программа покажет все ваши приложения, при этом, те, которые можно пропатчить с большой долей вероятности, будут находится вверху списка.

Основные возможности приложения включают:

  • Удаление проверки лицензии в автоматическом и ручном режимах. При удачном патче, у вас появятся ранее недоступные функции (например, работа с программой без интернета). К ручному режиму можно переходить, если вы потерпели неудачу в автоматическом. Там вы сможете забэкапить приложение, в случае, если патч приведет к его неработоспособности.
  • Пользовательские патчи. Здесь вы найдете патчи от пользователей, и перед их применением, внимательно ознакомьтесь с описание автора.
  • Фиксация изменений. Если у вас получилось пропатчить приложение, то его можно зафиксировать, что бы изменения остались навсегда.
  • Патч при перезагрузке. Вы создаете список приложений, которые будут патчиться при перезагрузке. Это пригодится, если пропатченные библиотеки приложений через время заменяются операционной системой на оригинальные.

Для корректной работы утилиты рекомендуются права root, без них некоторые функции могут не работать. 

Скриншоты Lucky Patcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 605
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПатчи, апдейты
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