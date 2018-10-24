Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
MyCam 2.2.9.916
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
Bandicam 4.2.1.1454
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со
Экранные ножницы 2.6 сборка 1560
Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора
FastStone Capture 9.0
FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием
Lightshot 5.4.0.35
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует