ScreenShooter для Windows

ScreenShooter 2.1.0.0

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Описание ScreenShooter 2.1.0.0Описание   Скачать ScreenShooter 2.1.0.0СКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты ScreenShooter 2.1.0.0Скриншоты (6)   Статистика ScreenShooter 2.1.0.0Статистика   Отзывы о ScreenShooter 2.1.0.0Отзывы (0)  
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ScreenShooter - небольшая, бесплатная и удобная в эксплуатации программа для простого и быстрого создания скриншотов на компьютерах под управлением ОС Windows, и предлагающая возможность тут же поделиться готовым снимком экрана с другим человеком всего за несколько секунд.

Присутствует возможность настраивать "горячие" клавиши под свои предпочтения, имеются встроенные инструменты редактирования скриншотов, загрузки файлов на FTP-сервер и пр. Также доступна возможность сохранить снимок экрана в файл и добавить изображение в буфер обмена.

  • Ваши собственные горячие клавиши для создания скриншотов тремя разными способами;
  • Гибкая настройка программы для комфортной работы;
  • Инструменты редактирования полученного снимка экрана и добавления маркеров;
  • Загрузка файла на FTP-сервер;
  • Сохранение в файл и добавление изображения в буфер обмена;
  • Возможность быстро поделиться снимком экрана с другими пользователями.
Размер файла: 1,24 Мб (Загрузок: 0)
Скриншоты ScreenShooter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе ScreenShooter

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