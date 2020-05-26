Не нужно искать драйвера по всему интернету — достаточно просто загрузить Carambis Driver Updater и обновить устаревшие или не установленные драйвера в автоматическом режиме за 1-2 клика. Сканирование и анализ системы не займет более двух минут. Все что вам требуется — это подключенный к интернету компьютер.

Отзывы о программе Carambis Driver Updater Александр Использовал и это приложение и фототрип от автора. и полностью согласен что и то и другое - отвратительный софт, не несущей никакой практической пользы. Зря потраченные 20 минут жизни.

3 | 3 | Ответить Игорь У меня вопрос: как и почему так случилось что последнее время стало практически невозможно скачать хоть какой ни будь драйвер.

все ссылки на поисковых машинах выводят вот на такие инсталеры.

На всех сайтах где должны быть реальные драйверы вместо реальных драйверов вот такие "универсальные инсталеры".



Я не понимаю как ребята это сделали, возможно они просто использовали уязвимости автоматический средств индексации, но они своим говном полностью перекрыли доступ к реальным драйверам и таким образом обеспечили свою монополию.



Вопрос адресован модераторам поисковых систем...

Хотя... мне кажется что они очень крепко почивают на лаврах.

8 | 13 | Ответить Nick Программа платная. А написано типа бесплатно и тд... деньги сосёт сразу.

2 | 2 | Ответить Classic I Лохотрон чистейшей воды. Клянчит денег и сливает какую-то инфу с компа - сразу после установки пошел исходящий трафик и не прекратился даже после удаления. Сижу разбираюсь, что они там поасовали в систему.

Не ведитесь на эту хрень.

4 | 2 | Ответить Freem Вопрос: смысл программы если все производители предоставляют программное обеспечение. Я делал несколько сборок и вопросов с дравами возникали только в начале 2000. И эта программа появилась на моем ПС сама.Я увидев новый ярлык проверил всеми имеющимися у меня антивиросниками. Я думаю что ваша работа важна, но не надо быть столь навязчивыми (Кому надо тот найдет). Спасибо за понимание (Без обид).

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