Adguard для Windows

Adguard 7.2

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Описание Adguard 7.2Описание   Скачать Adguard 7.2СКАЧАТЬ (169 Кб) Скриншоты Adguard 7.2Скриншоты (7)   Статистика Adguard 7.2Статистика   Отзывы о Adguard 7.2Отзывы (515)  
Оцените программу!
4.61 из 5, всего оценок - 1007
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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Adguard - интернет-фильтр N1 в Рунете. Одна из самых лучших и мощных утилит для блокировки всевозможной рекламы, защиты ваших личных данных в сети и предотвращения посещения мошеннических сайтов. Включает в себя 3 основных модуля: Антибаннер, Антифишинг и Родительский контроль. Поддерживаются все самые популярные браузеры - Яндекс.Браузер, Chrome, Opera, Firefox и другие.

Кроме обычных рекламных блоков и баннеров, программа отлично справляется с всплывающими окнами, отфильтровывает видеорекламу, рич-медиа и другие необычные виды рекламы. Помимо всего, этот инструмент способен заблокировать еще и порно-баннеры, да и вообще оценить весь сайт на наличие "взрослого" контента и определить его безопасность для детей.

Также в базе программы содержится реестр вредоносных и мошеннических сайтов, куда внесено несколько миллионов ресурсов, наносящих вред пользователям ПК. Черные списки регулярно обновляются и пополняются - можете быть уверены в актуальной онлайн защите.

Из других полезных возможностей стоит выделить поддержку сервиса WOT (Web of Trust), который информирует о переходе на страницы сайтов с низкой репутацией по версии самих пользователей интернета. А учитывая, что вся реклама удаляется еще до подгрузки на ПК, то это позволяет ускорить общую загрузку страниц и сэкономить на трафике, что особенно важно, если используется не безлимитный доступ в интернет.

Adguard начинает работу сразу после установки, не требует настройки и регулярно обновляется.

Размер файла: 169 Кб (Загрузок: 370 418)
Что нового в Adguard 7.2?
  • с основыми изменениями можно познакомиться тут: https://adguard.com/ru/adguard-windows/release-notes.html
Adguard
Adguard
Adguard
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 199 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 370 418
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы
ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
 

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Отзывы о программе Adguard

Алексей про Adguard 6.4.1814.4903 [09-11-2019]

Незнаю как у кого, мейзу м6 требует прописать адгуард в системе, поддержка посоветовала настроить телефон, скидывает метод, а в телефоне его не могу найти
4 | 3 | Ответить

Вячеслав Царинный про Adguard 6.4.1814.4903 [29-08-2019]

лицензию не возможно купить деньги с карты сняли код активации не отправили лохотронщики
3 | 2 | Ответить

Алексей про Adguard 6.4.1814.4903 [24-03-2019]

Ангуард, класс, я даже на этом сайте отзывов всё позаблокировал! )))
Идите лесом, те кто хотят засорить моё пространство!
Ставлю 5++ этой программе! Спасибо!
3 | 2 | Ответить

Ник про Adguard 6.4.1814.4903 [14-03-2019]

Плагин работает,но есть не достаток -дублирование в настройке.Зачем так делать? Уберите дублеж
4 | 2 | Ответить

Николай про Adguard 6.4.1814.4903 [28-11-2018]

Программ - лажа,связаться с тех.поддержкой не возможно,потому как эти ухари зарегистрированы на Кипре,телефон канадский.В переписке льют в уши одно и тоже: перейдите на форум,снесите программу,переустановите программу.Вот только деньги они предпочитают брать не форуме,а в нашем кармане и не отвечать за свой продукт.
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