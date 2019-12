ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы" AdwCleaner 8.0.0 AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений. Adguard 6.4.1814.4903 Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы. Ad Muncher 4.94 Build 34121 Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить скорость загрузки страницы и сэкономить трафик. Утилита блокирует всплывающие Adblock 3.62.0 для Google Chrome Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету Adblock Plus 3.5.2 для Google Chrome Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете Adblock Plus 3.5.2 для Opera Adblock Plus для Opera - популярное расширение для браузера Opera, которое предназначено для блокировки навязчивой рекламы в Интернете, всплывающие окна, баннеров,