Adguard - интернет-фильтр N1 в Рунете. Одна из самых лучших и мощных утилит для блокировки всевозможной рекламы, защиты ваших личных данных в сети и предотвращения посещения мошеннических сайтов. Включает в себя 3 основных модуля: Антибаннер, Антифишинг и Родительский контроль. Поддерживаются все самые популярные браузеры - Яндекс.Браузер, Chrome, Opera, Firefox и другие.

Кроме обычных рекламных блоков и баннеров, программа отлично справляется с всплывающими окнами, отфильтровывает видеорекламу, рич-медиа и другие необычные виды рекламы. Помимо всего, этот инструмент способен заблокировать еще и порно-баннеры, да и вообще оценить весь сайт на наличие "взрослого" контента и определить его безопасность для детей.

Также в базе программы содержится реестр вредоносных и мошеннических сайтов, куда внесено несколько миллионов ресурсов, наносящих вред пользователям ПК. Черные списки регулярно обновляются и пополняются - можете быть уверены в актуальной онлайн защите.

Из других полезных возможностей стоит выделить поддержку сервиса WOT (Web of Trust), который информирует о переходе на страницы сайтов с низкой репутацией по версии самих пользователей интернета. А учитывая, что вся реклама удаляется еще до подгрузки на ПК, то это позволяет ускорить общую загрузку страниц и сэкономить на трафике, что особенно важно, если используется не безлимитный доступ в интернет.

Adguard начинает работу сразу после установки, не требует настройки и регулярно обновляется.