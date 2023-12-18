Movavi Видеоредактор - простой и в то же время мощный инструмент для работы с видео. Программа позволяет добавлять к редактируемым клипам субтитры, разнообразные эффекты перехода, профессиональные фильтры, спецэффекты ("картинка-в-картинке", "мозаика", "добавить шум", "постеризовать", "сепия", "градации серого" и др.), накладывать собственные аудиодорожки, изменять скорость воспроизведения аудио/видеофайлов и многое другое.

При импорте медиафайлов в проект присутствует возможность осуществлять захват видео и звука, в том числе с TV-тюнеров, видеомагнитофонов (VHS) и с AVCHD-видеокамер. Также при помощи Movavi Video Editor можно создавать полноценные слайдшоу из фотографий и цифровых изображений. Готовые проекты можно сохранить на жестком диске, записать на DVD диск или же импортировать в формат, оптимизированный для просмотра на разнообразных мобильных устройствах (Apple, Nokia, Android, Sony PSP, BlackBerry, Xbox 360, Palm и др.).