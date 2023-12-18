Movavi Video Editor для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 263
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1290.00 руб. | Купить
|Ограничение:
|7 дней, водяной знак на выходных файлах
|Версия:
|24.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Немецкий
|Разработчик:
|Movavi
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 56 280 | Статистика
|Размер:
|57,7 Мб
|СКАЧАТЬ
Movavi Видеоредактор - простой и в то же время мощный инструмент для работы с видео. Программа позволяет добавлять к редактируемым клипам субтитры, разнообразные эффекты перехода, профессиональные фильтры, спецэффекты ("картинка-в-картинке", "мозаика", "добавить шум", "постеризовать", "сепия", "градации серого" и др.), накладывать собственные аудиодорожки, изменять скорость воспроизведения аудио/видеофайлов и многое другое.
При импорте медиафайлов в проект присутствует возможность осуществлять захват видео и звука, в том числе с TV-тюнеров, видеомагнитофонов (VHS) и с AVCHD-видеокамер. Также при помощи Movavi Video Editor можно создавать полноценные слайдшоу из фотографий и цифровых изображений. Готовые проекты можно сохранить на жестком диске, записать на DVD диск или же импортировать в формат, оптимизированный для просмотра на разнообразных мобильных устройствах (Apple, Nokia, Android, Sony PSP, BlackBerry, Xbox 360, Palm и др.).
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Отзывы о программе Movavi Video Editor
Дмитрий про Movavi Video Editor 15.4.1 [22-06-2020]
Возможно она у кого-то и работает, но две программы купленные мной для обработки домашнего видео и фото это полный отстой, про функциональность уже не говорю, есть интересные решения, но готовьтесь к тому, что ваши проекты фото, видео могут в любой момент зависнуть, программа может просто не сохранить в конце или тупо закрыться в процессе работы...это как чувствовать себя на пороховой бочке....техподдержки нет вообще, один раз откликнулись за три месяца ожидания, и это за свои деньги...в общем г..но.
11 | 9 | Ответить
Ольга в ответ Дмитрий про Movavi Video Editor 15.4.1 [16-11-2020]
А кодом активации не поделитесь на столь гавёный продукт. Я по спешке не крякнутый установила и запойно 8 часов работы кажется совсем скоро улетят в трубу.... Пожаааалуйста!
8 | 43 | Ответить
Ирина в ответ Дмитрий про Movavi Video Editor 15.4.1 [17-03-2021]
Глючит,даже музыка звучит с глюками, еле включается. Включается куча каких-то вещей, которые не отключишь! Кучу времени потратила, удалила.
4 | 6 | Ответить
farter913 про Movavi Video Editor 15.4.1 [17-04-2020]
Нужна была программа для наверзки видео, которая сочетала бы в себе максимальный набор функций, имеющихся в других редакторах. Нашёл мовави решил попробовать и мне понравилось. Видео может быть записано непосредственно с веб-камеры. Есть возможность стабилизировать качество видео в автоматическом режиме, если есть какие-то внешние факторы влиюящие на запись. Радует что отечесвенные разрабочтчики могут создавать такой годный продукт.
6 | 7 | Ответить
booker375 про Movavi Video Editor 15.4.1 [16-04-2020]
Несу ответственность за содержание видеоконтента на телеграм-канале. Поэтому такие инструменты как Мовави мне просто жизненно необходимы. Когда нуно сделать циклическое видео по типу куба или бумеранга. Также при создании гифок есть возможность повысить качество вырезаемого кадра. Наложить эффект или соответствующий звук тоже позволительно. Всё делается оперативно с минимальными временными затратами. Автоматически видео сохраняется в самом популярном формате, но можно выбрать и специфические. Спасибо за то что создали такой полезный инструмент для видео.
5 | 5 | Ответить
ant80 про Movavi Video Editor 15.4.1 [10-04-2020]
Моя основная профессия бизнес-аналитик, поэтому приходится часто иметь дело с графиками на биржах и записывать видеоуроки для своих подписчиков. поэтому при такой кропотливой работе нужна программа которая могла бы быстро и качественно накладывать, зацикливать увеличивать фреймы. Для меня обязательным была возможность кадрировать видео. Она есть в релздакторе. Могу сказать что после тех редакторов, которыми я пользовался раньше. время на создание одного урока уменьшилось почти в 2 раза. Спасибо разработчикам
4 | 5 | Ответить
gruba156 про Movavi Video Editor 15.4.1 [02-04-2020]
Искал программу которая сможет выполнить мои неприхотливые потребности в области видеомонтажа и как-то один знакомый посоветовал попробовать Мовави. Я сам по себе звукорежиссёр, но иногда склеиваю видео по долгу совей второй работы. Функционала вполне хвататет а вот вот что касается работы непосредственно со звуком, то здесь широкий диапазон возможностей. Качество звука можно улучшить благодаря эквалайзеру, предназначенному для определенных музыкальных стилей. Также можно добавлять дополнительные эффекты, например, эхо, звуки радиостанций и другие.
5 | 6 | Ответить