RandPass для Windows

Описание
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Оценка: 4.76/5 голосов - 17
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 642 | Статистика
Размер:1,73 Мб
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RandPass - простой инструмент для генерации случайных паролей по заданным наборам символов с возможностью настройки выходного формата. Пользователь может легко выбирать группы символов, используемых для пароля, как например строчные буквы, заглавные буквы, цифры, а также есть возможность указать пользовательский набор символов, проверить созданный пароль на уникальность и многое другое. Кроме того присутствует поддержка командной строки для автоматической генерации паролей.

Что нового в RandPass 2.1?
  • Исправлены ошибки
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