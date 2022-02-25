RandPass - простой инструмент для генерации случайных паролей по заданным наборам символов с возможностью настройки выходного формата. Пользователь может легко выбирать группы символов, используемых для пароля, как например строчные буквы, заглавные буквы, цифры, а также есть возможность указать пользовательский набор символов, проверить созданный пароль на уникальность и многое другое. Кроме того присутствует поддержка командной строки для автоматической генерации паролей.