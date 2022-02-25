RandPass для Windows
|Оценка:
|4.76/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Denis Kozlov
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 642 | Статистика
|Размер:
|1,73 Мб
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RandPass - простой инструмент для генерации случайных паролей по заданным наборам символов с возможностью настройки выходного формата. Пользователь может легко выбирать группы символов, используемых для пароля, как например строчные буквы, заглавные буквы, цифры, а также есть возможность указать пользовательский набор символов, проверить созданный пароль на уникальность и многое другое. Кроме того присутствует поддержка командной строки для автоматической генерации паролей.
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