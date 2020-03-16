Carambis Cleaner для Windows

Carambis Cleaner 1.5.0.1240

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Carambis Cleaner 1.5.0.1240Описание   Скачать Carambis Cleaner 1.5.0.1240СКАЧАТЬ (1,13 Мб) Скриншоты Carambis Cleaner 1.5.0.1240Скриншоты (6)   Статистика Carambis Cleaner 1.5.0.1240Статистика   Отзывы о Carambis Cleaner 1.5.0.1240Отзывы (26)  
Оцените программу!
4.69 из 5, всего оценок - 57
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Carambis Cleaner – универсальная программа для обслуживания компьютера и оптимизации скорости работы Windows.

Включает в себя очистку системы от больших временных файлов, очистку реестра, поиск дубликатов изображений и аудиофайлов, и многое другое.

Возможности программы:

  • Системиная очистка от больших временных файлов, занимающих место на жестком диске
  • Очистка реестра от ошибок и устаревших записей
  • Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, включая изображения и аудиофайлы с возможностью их сравнения
  • Удаление программ с возможностью очистки списка
  • Бесследное удаление файлов без возможности восстановления
  • Удобное управление автозапуском программ

 

Размер файла: 1,13 Мб (Загрузок: 8 191)
Carambis Cleaner
Carambis Cleaner
Carambis Cleaner
Carambis Cleaner
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 950 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения: исправление 15 ошибок на выбор
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 191
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"
 

MSI Afterburner 4.6.2

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

Mem Reduct 3.3.5

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает

Win 10 Tweaker 15.2

Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

CCleaner 5.64.7613

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Destroy Windows 10 Spying 2.2.2.2

Destroy Windows 10 Spying - небольшая портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко отключить в Windows 7/8/10 параметры телеметрии, отвечающие за

Easy service optimizer 1.2

Easy service optimizer - небольшая простенькая утилита для удобного управления всеми службами операционной системы Windows

скачать Adguard

Отзывы о программе Carambis Cleaner

Проверка чата про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [08-10-2017]

Проверочка, посмотрим переделывают или оставляют!
2 | 2 | Ответить

LLex про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [01-04-2016]

Только что сравнил 4 проги. Судите сами что лучше:
Ccleaner Free найдено 344 МБ
Carambis 102,65 MB
RegOrganaiser 29 MB
WinTools.Net 129,2 MB
4 | 16 | Ответить

Tata про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [03-03-2016]

ПК зачистился сам, а прога осталась,думаю это ее проделки, вирусная, сама запускает, сама чистит)) думаю отзыв удалят
3 | 2 | Ответить

Александр про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [14-12-2015]

Аваст (лицензия ПРО) не дает установить , мол вирус Win32:Agent-AYCR[PUP]
3 | 5 | Ответить

Anna88 про Carambis Cleaner 1.1.4.1923 [06-11-2014]

Раньше всегда пользовалась только CCleaner – ом. Carambis очень напоминает Ccleaner в его лучшие времена.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (26) / Добавить отзыв
 