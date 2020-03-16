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Carambis Cleaner 1.5.0.1240
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4.69 из 5, всего оценок - 57
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- Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Carambis Cleaner – универсальная программа для обслуживания компьютера и оптимизации скорости работы Windows.
Включает в себя очистку системы от больших временных файлов, очистку реестра, поиск дубликатов изображений и аудиофайлов, и многое другое.
Возможности программы:
- Системиная очистка от больших временных файлов, занимающих место на жестком диске
- Очистка реестра от ошибок и устаревших записей
- Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, включая изображения и аудиофайлы с возможностью их сравнения
- Удаление программ с возможностью очистки списка
- Бесследное удаление файлов без возможности восстановления
- Удобное управление автозапуском программ
Размер файла: 1,13 Мб (Загрузок: 8 191)
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Отзывы о программе Carambis Cleaner
Проверка чата про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [08-10-2017]
Проверочка, посмотрим переделывают или оставляют!
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LLex про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [01-04-2016]
Только что сравнил 4 проги. Судите сами что лучше:
Ccleaner Free найдено 344 МБ
Carambis 102,65 MB
RegOrganaiser 29 MB
WinTools.Net 129,2 MB
4 | 16 | Ответить
Tata про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [03-03-2016]
ПК зачистился сам, а прога осталась,думаю это ее проделки, вирусная, сама запускает, сама чистит)) думаю отзыв удалят
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Александр про Carambis Cleaner 1.3.3.5315 [14-12-2015]
Аваст (лицензия ПРО) не дает установить , мол вирус Win32:Agent-AYCR[PUP]
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Anna88 про Carambis Cleaner 1.1.4.1923 [06-11-2014]
Раньше всегда пользовалась только CCleaner – ом. Carambis очень напоминает Ccleaner в его лучшие времена.
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