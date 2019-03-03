TSR Watermark Image - бесплатная программа, благодаря которой пользователь может накладывать на цифровые изображения или фотографии водяные знаки и логотипы, в качестве которых могут быть использованы другие картинки или текст.

Приложение позволяет выбирать цвет, задавать уровень прозрачности водяного знака, указывать его местоположение, изменять размер оригинального изображения и многое другое.