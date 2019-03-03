|
TSR Watermark Image 3.6.0.6
|
|
|
|Оцените программу!
3.86 из 5, всего оценок - 20
|
- Рейтинг программы - 3.86 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
TSR Watermark Image - бесплатная программа, благодаря которой пользователь может накладывать на цифровые изображения или фотографии водяные знаки и логотипы, в качестве которых могут быть использованы другие картинки или текст.
Приложение позволяет выбирать цвет, задавать уровень прозрачности водяного знака, указывать его местоположение, изменять размер оригинального изображения и многое другое.
|
|Что нового в TSR Watermark Image 3.6.0.6?
- Различные улучшения и исправления
|
|
ТОП-сегодня раздела "Печати, водяные знаки"
ШТАМП 1.51.R
ШТАМП - Программа предназначена для визуального создания формы печатей, штампов, датеров. Вы сможете с ее помощью получать макеты штемпельных изделий, полностью
MasterStamp (мастер печатей) 1.1
MasterStamp - Программа для создания печатей (круглой, треугольной и прямоугольной). Вы можете изменить расположение, шрифт, цвет букв и фигур (окружностей и линий)
Image Tuner 6.6
Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер
Stamp 0.85
Stamp - эта программа позволяет быстро и легко создать печать любой сложности. Для создания печати не требуется хорошо знать компьютер, программа проста в
Photo Text Pro 1.2
Photo Text Pro - быстрая и бесплатная программа для пакетной обработки изображений, а именно для нанесения метки на изображения
Visual Watermark 4.64
Visual Watermark - отличный визуальный инструмент для защиты фотографий и изображений водяным знаком
|
|
Отзывы о программе TSR Watermark Image
Елена про TSR Watermark Image 3.4.2.9 [17-03-2015]
Работает....но только по 1 фото, в пакетном режиме нет.
| | Ответить
СЕРЫЙ про TSR Watermark Image 3.2.0.5 [29-07-2014]
Програмка нормальная. Даже несколько фоток сделал без напоминания об оплате.
Думает только долго при настройках/редактировании текста.
через неделю включил - уже денег захотела
| | Ответить
Вжик про TSR Watermark Image 2.7.3.2 [30-01-2014]
Нормальной программой становится после оплаты 30 уе. А до оплаты выводит на фотку с Вашим водяным знаком свой, и на весь экран. Если нужна бесплатная прога, не качайте даже.
| | Ответить
Александр в ответ Вжик про TSR Watermark Image 3.3.2.8 [12-09-2014]
у меня все получилось отлично и никаких водяных знаков разработчика нет.
| | Ответить
Вольдемар про TSR Watermark Image 2.7.3.2 [28-01-2014]
Отличная программа! Даже в бесплатном режиме всё работает, интуитивно просто!
| | Ответить
Cheb1958 про TSR Watermark Image 2.1.6.1 [29-07-2012]
Зря так, нормально работает, без всяких регистраций
| | Ответить
|Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв
|