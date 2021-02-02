Sticky Password для Windows
|Оценка:
|3.56/5 голосов - 30
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.2.8.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sticky Password
|Категории:
|Пароли - Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 158 | Статистика
|Размер:
|50,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Sticky Password - Программа позволяет безопасно прикрепить пароль и логин к окну любой программы или сайта. Вы сможете воспользоваться ими моментально даже не вспоминая имени аккаунта. Пароли активизируются автоматически или при нажатии на кнопку в заголовке окна. Все пароли надежно защищены криптостойкими алгоритмами.
Основные качества программы:
- Пароли надежно хранятся в защищенной криптостойкими алгоритмами базе и доступны только владельцу главного пароля программы
- Программа обеспечивает моментальный и авторизированный доступ к паролям - они "приклеиваются" к окну соответствующей им программы или web-страницы.
- При необходимости пароль и логин автоматически заносятся в соответствующие поля окна или web-формы
- Поддержка нескольких логинов и паролей для аккаунта
- База паролей персональна для каждого из пользователей компьютера
- Простой интерфейс программы
- Генератор криптостойких паролей
- Автоматизированное создание резервной копии базы данных, вы сможете восстановить вашу информацию на любой день и любое время
- Автоматическое закрытие базы паролей по прошествии определенного времени неиспользования компьютера
- Совместное использование: вы можете импортировать и экспортировать базы паролей
- Простой поиск: любой аккаунт может быть найден в базе паролей по части его имени
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Отзывы о программе Sticky Password
Алексей про Sticky Password 7.0.5.31 [26-04-2014]
Качайте бесплатную очень простую в обращении программу Password Safe
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VVSavin про Sticky Password 6.0.8.437 [27-02-2013]
Установил и сразу глюк.Сама идея неплохая,но работать еще есть над чем.
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DenisArt про Sticky Password 6.0.8.437 [25-02-2013]
У меня такой вопрос. Будет ли работать запуск программы на сайты, где при входе на сайт кроме логина и пароля нужно еще капчу вводить?
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tram про Sticky Password 5.0.5.241 [30-11-2011]
Узнал об этой проге от Касперского.
У них появился менеджер паролей Kaspersky password manager.
Я им пользовался больше года. Но в течении года не было ни обновлений ни исправлений выявленных багов.
Потом на форуме того же касперского я узнал о том что Kaspersky Password Manager это 100%-я копия Sticky Password.
Но в отличии от Kaspersky Password Manager, Sticky Password регулярно обновлялся. А кроме того, пользователи 4-й версии Sticky Password при выходе 5-й версии получали 40%-ю скидку при переходе, а 5-ю версию Kaspersky Password Manager нужно было оплатить полностью.
В итоге я не долго думая перешел на Sticky Password и пользуюсь им до сих пор уже года два наверное. Удобней и надежней проги я пока не нашел, хотя пробовал много разных.
P.S.
Это не реклама:)
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Vlad в ответ tram про Sticky Password 8.0.12.127 / 6.0.15.469 free [26-09-2017]
Пользуюсь Sticky Password Premium 8.0.7.78. После этой версии всё у них с браком. Поэтому на новые версии Sticky Password не перехожу, но каждую новую пробую и бракую.
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Олег в ответ tram про Sticky Password 8.2.3.24 [11-12-2020]
Ага ага, с синхронизацией в облачном хранении данных? Забудь про безопасность, от слова "совсем". Даже самый примитивный ХАК, с подменой трека программы, и смотри все твои данные как на ладони.
А так как там еще и поисковые запросы хранятся, сама компания сольет данные о тебе рекламщикам без проблем.
И какой смысл в таком хранилище? Просто возьми блокнотик и запиши всё себе. А это вообще палево какое то?
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Haru про Sticky Password 5.0.4.233 [07-08-2011]
Пользуюсь еще с третьей версии, лучше проги не нашел за несколько лет работы :-)
Для Спирита персонально: добавь память, чай не девяностые на дворе, когда память экономили + разберись с прогой, ну и по ходу дела руки почини. Все прекрасно работает.
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