Отзывы о программе Sticky Password

Алексей Качайте бесплатную очень простую в обращении программу Password Safe

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VVSavin Установил и сразу глюк.Сама идея неплохая,но работать еще есть над чем.

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DenisArt У меня такой вопрос. Будет ли работать запуск программы на сайты, где при входе на сайт кроме логина и пароля нужно еще капчу вводить?

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tram Узнал об этой проге от Касперского.

У них появился менеджер паролей Kaspersky password manager.

Я им пользовался больше года. Но в течении года не было ни обновлений ни исправлений выявленных багов.

Потом на форуме того же касперского я узнал о том что Kaspersky Password Manager это 100%-я копия Sticky Password.

Но в отличии от Kaspersky Password Manager, Sticky Password регулярно обновлялся. А кроме того, пользователи 4-й версии Sticky Password при выходе 5-й версии получали 40%-ю скидку при переходе, а 5-ю версию Kaspersky Password Manager нужно было оплатить полностью.

В итоге я не долго думая перешел на Sticky Password и пользуюсь им до сих пор уже года два наверное. Удобней и надежней проги я пока не нашел, хотя пробовал много разных.

P.S.

Это не реклама:)

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Vlad tram Пользуюсь Sticky Password Premium 8.0.7.78. После этой версии всё у них с браком. Поэтому на новые версии Sticky Password не перехожу, но каждую новую пробую и бракую.

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Олег tram Ага ага, с синхронизацией в облачном хранении данных? Забудь про безопасность, от слова "совсем". Даже самый примитивный ХАК, с подменой трека программы, и смотри все твои данные как на ладони.

А так как там еще и поисковые запросы хранятся, сама компания сольет данные о тебе рекламщикам без проблем.

И какой смысл в таком хранилище? Просто возьми блокнотик и запиши всё себе. А это вообще палево какое то?

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