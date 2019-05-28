Visual Watermark - отличный визуальный инструмент для защиты фотографий и изображений водяным знаком

Picture Stamper - хорошая программа для защиты своих авторских фотографий и изображений водяным знаком, логотипом или текстом

ШТАМП - Программа предназначена для визуального создания формы печатей, штампов, датеров. Вы сможете с ее помощью получать макеты штемпельных изделий, полностью

Stamp 0.85

Stamp - эта программа позволяет быстро и легко создать печать любой сложности. Для создания печати не требуется хорошо знать компьютер, программа проста в

Image Tuner 6.7

Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер

Штрих-кодер 1.5

Штрих-кодер - Программа предназначена для построения изображений штриховых кодов и их печати на стандартном офисном оборудовании (лазерных, струйных принтерах и