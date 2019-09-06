Enpass Password Manager для Windows

Enpass Password Manager 6.1.1.451

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Описание Enpass Password Manager 6.1.1.451Описание   Скачать Enpass Password Manager 6.1.1.451СКАЧАТЬ (48,62 Мб) Скриншоты Enpass Password Manager 6.1.1.451Скриншоты (10)   Статистика Enpass Password Manager 6.1.1.451Статистика   Отзывы о Enpass Password Manager 6.1.1.451Отзывы (0)  
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Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и вообще любую секретную информацию. В век развития информационных технологий практически каждый человек так или иначе связан с использованием личной информации в интернете и общественных местах: регистрация в сервисах электронной почты, аккаунты в социальных сетях, использование платежных карт и т.д.

Для качественной защиты всех своих данных нужно использовать надежные и разнообразные пароли. Порой бывает, что эти пароли просто забываются, а использование одного и того же пароля или хранение их в текстовом/Word/Exсel-файле небезопасно.

Именно для этого придумано приложение Enpass Password Manager. Здесь можно хранить всевозможную информацию о себе и используемых сервисах:

  • логины (dropbox, facebook, google, skype и множество других),
  • данные кредитных карт,
  • банковскую информацию (счета, кредиты, страховка и т.д.),
  • доступ к компьютеру,
  • удостоверения личности,
  • пароли,
  • важные конфиденциальные записи и многое другое.

Надежность Enpass Password Manager действительно на высоком уровне, т.к. тут используется шифрование AES-256, а вся информация остается именно на устройстве без отправки на сервера разработчика. Вам остается только придумать один надежный пароль для входа в Ваш личный сейф и удобно пользоваться всеми сервисами.

Кроме надежности хранения данных, Enpass Password Manager предлагает еще ряд дополнительных полезных настроек. Так, благодаря облачным технологиям и кроссплатформенности приложения, любые вносимые изменения синхронизируются с другими Вашими устройствами через Dropbox и iCloud. Также этот менеджер содержит встроенный браузер, который автоматически заполняет регистрационные данные из сейфа на нужных ресурсах.

В общем, с Enpass Password Manager Вы можете не опасаться за утечку конфиденциальных данных и никогда не забудете важную информацию.

Enpass Password Manager
Enpass Password Manager
Enpass Password Manager
Enpass Password Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 596
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Enpass Password Manager

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