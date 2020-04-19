Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных.
В программе Электронная история болезнипредусмотрены следующие функции:
журналы поступивших, выписанных и находящихся на лечении пациентов;
ведение и распечатка первичных осмотров, дневников, выписных эпикризов, протоколов операций
ускорение написания истории болезни при помощи шаблонов и аналогичных дневниковых записей;
возможность распечатки всевозможных справок, как-то: статистический талон, справка обращения, талон на законченный случай заболевания, направление на физиолечение, направление в медицинское учреждение, направление на ВК, справка для получения путевки, санаторно-курортная карта и пр.;
использование шаблонов для быстрой подготовки справок и направлений;
анализ и представление в графическом виде результатов деятельности стационара;
распределение сотрудников по уровню доступа в программе от фельдшера приемного покоя до заместителя главного врача;
отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
наличие сетевой версии, позволяющей нескольким пользователем работать с одной базой данных.
Локальная версия программы бесплатная.
Сетевая версия программы стоит 500 руб. Без оплаты срок работы ограничен 1 месяцем с момента установки.
Программа производит светозвуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Используя аудио и видеовозодействие, пытается вызвать резонансный отклик
Отзывы о программе Электронная история болезни
Илья про Электронная история болезни 1.1.18 [07-06-2018]
программа не дает ввести пациента, меняли и врача и администратора, но толку нет. хотел поставить ее для стационара 2 | 4 | Ответить
Сергей про Электронная история болезни 1.1.16 [22-12-2015]
Программа БЕСПЛАТНАЯ. Платная только при работе в многопользовательском режиме. А кнопка неактивна, потому что сначала нужно создать врача в настройках, из под администратора программы невозможно создавать истории болезни. 7 | 8 | Ответить
Алексей про Электронная история болезни 1.1.16 [20-12-2015]
Программа ПЛАТНАЯ,после установки кнопка добавить пациента не активна!!! Демо режим отсутствует. 2 | 8 | Ответить