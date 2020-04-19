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Электронная история болезни для Windows

Электронная история болезни 1.2.21

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Описание Электронная история болезни 1.2.21Описание   Скачать Электронная история болезни 1.2.21СКАЧАТЬ (29,22 Мб) Скриншоты Электронная история болезни 1.2.21Скриншоты (1)   Статистика Электронная история болезни 1.2.21Статистика   Отзывы о Электронная история болезни 1.2.21Отзывы (3)  
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3.80 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.80 из 5
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Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных.

В программе Электронная история болезни предусмотрены следующие функции:

  • журналы поступивших, выписанных и находящихся на лечении пациентов;
  • ведение и распечатка первичных осмотров, дневников, выписных эпикризов, протоколов операций
  • ускорение написания истории болезни при помощи шаблонов и аналогичных дневниковых записей;
  • возможность распечатки всевозможных справок, как-то: статистический талон, справка обращения, талон на законченный случай заболевания, направление на физиолечение, направление в медицинское учреждение, направление на ВК, справка для получения путевки, санаторно-курортная карта и пр.;
  • использование шаблонов для быстрой подготовки справок и направлений;
  • анализ и представление в графическом виде результатов деятельности стационара;
  • распределение сотрудников по уровню доступа в программе от фельдшера приемного покоя до заместителя главного врача;
  • отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
  • наличие сетевой версии, позволяющей нескольким пользователем работать с одной базой данных.

Локальная версия программы бесплатная.

Сетевая версия программы стоит 500 руб. Без оплаты срок работы ограничен 1 месяцем с момента установки.

Электронная история болезни
Статус программы Бесплатная | Цена: 0.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 7 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина - Ведение дел
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Отзывы о программе Электронная история болезни

Илья про Электронная история болезни 1.1.18 [07-06-2018]

программа не дает ввести пациента, меняли и врача и администратора, но толку нет. хотел поставить ее для стационара
2 | 4 | Ответить

Сергей про Электронная история болезни 1.1.16 [22-12-2015]

Программа БЕСПЛАТНАЯ. Платная только при работе в многопользовательском режиме. А кнопка неактивна, потому что сначала нужно создать врача в настройках, из под администратора программы невозможно создавать истории болезни.
7 | 8 | Ответить

Алексей про Электронная история болезни 1.1.16 [20-12-2015]

Программа ПЛАТНАЯ,после установки кнопка добавить пациента не активна!!! Демо режим отсутствует.
2 | 8 | Ответить

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