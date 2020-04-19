Электронная история болезни 1.2.21

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5 Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных. В программе Электронная история болезни предусмотрены следующие функции: журналы поступивших, выписанных и находящихся на лечении пациентов;

ведение и распечатка первичных осмотров, дневников, выписных эпикризов, протоколов операций

ускорение написания истории болезни при помощи шаблонов и аналогичных дневниковых записей;

возможность распечатки всевозможных справок, как-то: статистический талон, справка обращения, талон на законченный случай заболевания, направление на физиолечение, направление в медицинское учреждение, направление на ВК, справка для получения путевки, санаторно-курортная карта и пр.;

использование шаблонов для быстрой подготовки справок и направлений;

анализ и представление в графическом виде результатов деятельности стационара;

распределение сотрудников по уровню доступа в программе от фельдшера приемного покоя до заместителя главного врача;

отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);

наличие сетевой версии, позволяющей нескольким пользователем работать с одной базой данных. Локальная версия программы бесплатная. Сетевая версия программы стоит 500 руб. Без оплаты срок работы ограничен 1 месяцем с момента установки.

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