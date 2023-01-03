Проверка ВСЕХ знаний для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Star Cat
|Категория:
|Тесты, проверка знаний
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 835 | Статистика
|Размер:
|13,85 Мб
Проверка ВСЕХ знаний - бесплатная программа для быстрого создания учебных (ЕГЭ) и психологических тестов, с возможностью вставлять аудио и видео ролики.
Рекомендуется для частных лиц, всех учебных заведений, а так же фирмам, желающим проверить квалификацию персонала. Имеет тройное назначение:
- Создание учебных и психологических тестов. Это можно делать на любом компьютере, без всяких ограничений. Правообладателем новых тестов является составитель и распространяет их по своему усмотрению.
- Усвоение нового материала учащимся в режиме «Изучение».
- Экзаменация в учебных тестах (в обычном режиме и в режиме ЕГЭ), выявление особенностей характера в психологических тестах.
Особенности Проверка ВСЕХ знаний:
- Включает в себя 883 готовых теста.
- Бесплатный редактор любых тестов.
- Тест будет показываться в веб странице, что даёт огромные визуальные возможности. Вопросы и ответы могут быть текстовыми, в виде рисунков и видео-аудио ролик.
- Показывать учебный тест в обычном режиме и в режиме ЕГЭ.
- Создать сборник учебных вопросов. Как правило, изучение предмета разделено на главы, разделы к каждому из которых в процессе изучения составляется отдельный тест. Сборник, из каждого файла наугад выбирает равное количество вопросов. Это позволяет за 1-2 минуты из разных тестов создать каталог, для проверке знаний по всей теме. При этом содержание самих тестов не меняется.
- Результаты тестирования сохраняются в таблицу и при распечатке ее можно считать официальным документом.
- Предварительный просмотр при добавлении картинок, видео и аудио.
- В папку «Учебные тесты\Интернет» добавлен тест «Умение пользоваться базовыми инструментами для проверки доступности узлов сети».
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Отзывы о программе Проверка ВСЕХ знаний
Олег про Проверка ВСЕХ знаний 17.2 [26-09-2022]
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