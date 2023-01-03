Проверка ВСЕХ знаний - бесплатная программа для быстрого создания учебных (ЕГЭ) и психологических тестов, с возможностью вставлять аудио и видео ролики.

Рекомендуется для частных лиц, всех учебных заведений, а так же фирмам, желающим проверить квалификацию персонала. Имеет тройное назначение:

Создание учебных и психологических тестов. Это можно делать на любом компьютере, без всяких ограничений. Правообладателем новых тестов является составитель и распространяет их по своему усмотрению. Усвоение нового материала учащимся в режиме «Изучение». Экзаменация в учебных тестах (в обычном режиме и в режиме ЕГЭ), выявление особенностей характера в психологических тестах.

Особенности Проверка ВСЕХ знаний: