Проверка ВСЕХ знаний для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:18.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Тесты, проверка знаний
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 835 | Статистика
Размер:13,85 Мб
Проверка ВСЕХ знаний скриншот № 1
Проверка ВСЕХ знаний скриншот № 2
Проверка ВСЕХ знаний скриншот № 3
Проверка ВСЕХ знаний скриншот № 4

Проверка ВСЕХ знаний - бесплатная программа для быстрого создания учебных (ЕГЭ) и психологических тестов, с возможностью вставлять аудио и видео ролики.

Рекомендуется для частных лиц, всех учебных заведений, а так же фирмам, желающим проверить квалификацию персонала. Имеет тройное назначение:

  1. Создание учебных и психологических тестов. Это можно делать на любом компьютере, без всяких ограничений. Правообладателем новых тестов является составитель и распространяет их по своему усмотрению.
  2. Усвоение нового материала учащимся в режиме «Изучение».
  3. Экзаменация в учебных тестах (в обычном режиме и в режиме ЕГЭ), выявление особенностей характера в психологических тестах.

Особенности Проверка ВСЕХ знаний:

  • Включает в себя 883 готовых теста.
  • Бесплатный редактор любых тестов.
  • Тест будет показываться в веб странице, что даёт огромные визуальные возможности. Вопросы и ответы могут быть текстовыми, в виде рисунков и видео-аудио ролик.
  • Показывать учебный тест в обычном режиме и в режиме ЕГЭ.
  • Создать сборник учебных вопросов. Как правило, изучение предмета разделено на главы, разделы к каждому из которых в процессе изучения составляется отдельный тест. Сборник, из каждого файла наугад выбирает равное количество вопросов. Это позволяет за 1-2 минуты из разных тестов создать каталог, для проверке знаний по всей теме. При этом содержание самих тестов не меняется.
  • Результаты тестирования сохраняются в таблицу и при распечатке ее можно считать официальным документом.
  • Предварительный просмотр при добавлении картинок, видео и аудио.
Что нового в Проверка ВСЕХ знаний 18.5?
  • В папку «Учебные тесты\Интернет» добавлен тест «Умение пользоваться базовыми инструментами для проверки доступности узлов сети».
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

скачать NetOp SchoolNetOp School 5.0

NetOp School упрощает учебный процесс и позволяет преподавателю проводить демонстрации на компьютерах студентов, не отходя от своего компьютера...

скачать ОтличникОтличник 3.38

Отличник - тренажер решения заданий по математике и русскому языку для учащихся 1-4...

скачать Автоэкзамен ПДД ГИБДДАвтоэкзамен ПДД ГИБДД 2020

Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для...

скачать Master TestMaster Test 1.0

Master Test - универсальная программа для создания и проведения тестирования. Если вы хотите...

скачать TesterTester 1.0

Tester - небольшая утилита для создания тестов и проведения универсального тестирования...

скачать Англо-русский тренажерАнгло-русский тренажер 2.3

Англо-русский тренажер - Увлекательное изучение технического английского языка....

Отзывы о программе Проверка ВСЕХ знаний

Олег про Проверка ВСЕХ знаний 17.2 [26-09-2022]

класс
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв