All-In-One Toolbox для Android

All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для Android

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Описание All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для AndroidОписание   Скачать All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (7,92 Мб) Скриншоты All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о All-In-One Toolbox 8.1.5.9.8 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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All-In-One Toolbox - мощный набор инструментов для оптимизации мобильных устройств под управлением Android, с помощью которого можно значительно повысить быстродействие и отзывчивость системы.

Присутствует возможность оптимизировать память в один клик, быстро завершить запущенные процессы, очистить кеш, удалить временные файлы, пустые папки, устаревшие APK и остатки приложений.

Кроме этого имеется функция резервного копирования и восстановления, встроенный менеджер автозагрузки, проводник, пакетное удаление и установка приложений, можно переносить приложения на SD-карту.

Ключевые особенности программы:

  • Оптимизация памяти в один клик.
  • Завершение запущенных процессов.
  • Очистка кеша, удаление временных файлов, пустых папок, устаревших APK и остатков приложений.
  • Настройка списка исключений.
  • Предоставление подробной информации о системе.
  • Пакетная установка и удаление программ.
  • Наличие функции резервного копирования и восстановления.
  • Перенос приложений на SD-карту.
  • Менеджер автозагрузки приложений.
  • Встроенный проводник.
  • Возможность расширения функционала при помощи плагинов.
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Наличие уведомлений о загруженности ЦПУ.
  • Установление лимита использования оперативной памяти.
  • Настройка параметров очистки.
  • Наличие виджета для домашнего экрана и многое другое.
All-In-One Toolbox
All-In-One Toolbox
All-In-One Toolbox
All-In-One Toolbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
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Отзывы о программе All-In-One Toolbox

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