Advanced PassGen - хорошая бесплатная программа для генерирования паролей разной сложности. Эта утилита имеет достаточно гибкие настройки, позволяя создавать пароль по указанным Вами характеристикам. Так, здесь Вы задаете длину пароля и используемые символы (большие и малые буквы, числа, специфические знаки). Если нужно придумать сразу несколько паролей, то и это возможно - в строке Amount поставьте нужное число.

В расширенных настройках можно установить диапазон символов в паролях, предпочитаемый набор задействованных символов и количество случайно выбираемых чисел.

После того, как пороли сгенерированы, Вы можете прямо из программы Advanced PassGen экспортировать их в текстовый формат и использовать по своему усмотрению. В целом, все очень просто и понятно: создавайте трудно взламываемые пароли, чтобы хакеры и злоумышленники не смогли воспользоваться Вашей конфиденциальной информацией и получить доступ к электронной почте, аккаунтам социальных сетей, интернет-сервисов и т.д.