Advanced PassGen для Windows

Advanced PassGen 1.7

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Описание Advanced PassGen 1.7Описание   Скачать Advanced PassGen 1.7СКАЧАТЬ (4,45 Мб) Скриншоты Advanced PassGen 1.7Скриншоты (4)   Статистика Advanced PassGen 1.7Статистика   Отзывы о Advanced PassGen 1.7Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Advanced PassGen - хорошая бесплатная программа для генерирования паролей разной сложности. Эта утилита имеет достаточно гибкие настройки, позволяя создавать пароль по указанным Вами характеристикам. Так, здесь Вы задаете длину пароля и используемые символы (большие и малые буквы, числа, специфические знаки). Если нужно придумать сразу несколько паролей, то и это возможно - в строке Amount поставьте нужное число.

В расширенных настройках можно установить диапазон символов в паролях, предпочитаемый набор задействованных символов и количество случайно выбираемых чисел.

После того, как пороли сгенерированы, Вы можете прямо из программы Advanced PassGen экспортировать их в текстовый формат и использовать по своему усмотрению. В целом, все очень просто и понятно: создавайте трудно взламываемые пароли, чтобы хакеры и злоумышленники не смогли воспользоваться Вашей конфиденциальной информацией и получить доступ к электронной почте, аккаунтам социальных сетей, интернет-сервисов и т.д.

Advanced PassGen
Advanced PassGen
Advanced PassGen
Advanced PassGen
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 312
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Advanced PassGen

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