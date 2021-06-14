Passware Kit для Windows
|Оценка:
|4.16/5 голосов - 52
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 79 евро
|Ограничение:
|3 первые буквы пароля
|Версия:
|2021.2 Standart | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LostPassword.com
|Категории:
|Пароли - Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 34 496 | Статистика
|Размер:
|216,19 Мб
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Passware Kit - Позволяет восстанавливать забытые или чужие пароли, которые могут быть установлены в более тридцати типах документов, пользовательских профилей и программ.
Данный набор утилит позволяет подобрать пароли к файлам, созданным с помощью следующих программ: Excel, Word, Access, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip, PKZip, ZIP, VBA Visual Basic modules, Internet Explorer, Acrobat, Quicken, QuickBooks, Lotus, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Backup, Project, MYOB, Paradox, ACT! , Mail, MS Schedule+, Money, WordPerfect, Windows и другие.
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Отзывы о программе Passware Kit
Андрей про Passware Kit 2019.1 Standart [01-02-2019]
Привет всем!
Кто то вкурсе возможно ли запускать расшифровку с командной строки? или как то по другому передать файл на расшифровку.
Есть файл который обновляется (mdb/microsoft access), файл раскачиваться новый автоматом с сайта, файл всегда с новым паролем каждый раз запускать программу на расшифровку не очень удобно.
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гость про Passware Kit Enterprise 12.5.6710 [29-07-2013]
хорошая задумка но будь у меня даже сотня 7990 очень медленый алгоритм подбора
как вспомнить пароль 25 значный на винрар ... вот это проблема а ждать 300 милионов лет как она пишит у меня что то физически нету возможности ((
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Арег [Aрэ'г] про Passware Kit 8.1 build 2670 [30-04-2009]
эсли кто-то найдет русскую версию или руссификатор, то прошу написать мне
об этом на маил: kag_iii@t-sk.ru
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Григорий в ответ Андрей про Passware Kit 2019.3 Standart [14-06-2021]
какой сложности у вас пароль?
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