Passware Kit - Позволяет восстанавливать забытые или чужие пароли, которые могут быть установлены в более тридцати типах документов, пользовательских профилей и программ.

Данный набор утилит позволяет подобрать пароли к файлам, созданным с помощью следующих программ: Excel, Word, Access, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip, PKZip, ZIP, VBA Visual Basic modules, Internet Explorer, Acrobat, Quicken, QuickBooks, Lotus, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Backup, Project, MYOB, Paradox, ACT! , Mail, MS Schedule+, Money, WordPerfect, Windows и другие.