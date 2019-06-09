IP-TV Player 49.4 IP-TV Player - бесплатная утилита просмотра IP-телевидения, с поддержкой незашифрованных потоков HTTP, ТВ-тюнеров через WDM-драйвер, индивидуальными настройками ACE Stream 3.1.32 ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить медийный контент на любых сайтах и ComboPlayer 2.7.5 ComboPlayer - бесплатная программа с простым и удобным интерфейсом, которая без труда сможет заменить телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые ТВ передачи, не

VKMusic 4.83.1 VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует OttPlayer 1.1.0 Мультиплатформенный плеер, который является инструментом для комфортного просмотра IPTV, и позволяет объединить все ваше ТВ в одном приложении. Дает возможность Zona 2.0.3.3 Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр