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ComboPlayer 2.7.6
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3.60 из 5, всего оценок - 28
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- Рейтинг программы - 3.60 из 5
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ComboPlayer - бесплатная программа для просмотра ТВ каналов на компьютере. Поможет вам смотреть онлайн ТВ в любом удобном месте и в любое удобное время. Также поддерживает воспроизведение любого аудио и видео файла на компьютере.
Ключевые возможности:
- Программа для просмотра онлайн ТВ.
- Поддержка субтитров.
- Просмотр Torrent-видео без ожидания загрузки (для просмотра torrent видео потребуется свободное место на диске равное размеру просматриваемого видео).
- Доступ к личной медиатеке с разных устройств: ноутбука, компьютера и моноблока на Windows.
- Поддержка всех необходимых и актуальных аудио- и видеоформатов: MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WMV, MP3, 3GP, WebM.
- Воспроизведение потокового видео: веб-камеры, ТВ, видеонаблюдение.
- Прослушивание интернет-радио (более 400 станций со всего мира)
- Удобный интерфейс. Вы сможете приступить к работе с программой без лишних настроек.
Размер файла: 1,27 Мб (Загрузок: 14 437)
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Отзывы о программе ComboPlayer
Никита про ComboPlayer 2.7.2 [29-12-2018]
Не работает! Предлагает установить Яндекс браузер (и всю вереницу приложений)...даже танки предлагает установть...в итоге НЕ РАБОТАЕТ!!! ДЕРЬМО!!!
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dimon про ComboPlayer 2.7.1 [18-06-2018]
ОТЛИЧНЫЙ ПЛЕЕР-TV РАБОТАЕТ ЧЕТКО-НО ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ В НЕМ URL ФУНКЦИЮ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПО ССЫЛКАМ.УДАЧИ РАЗРАБОТЧИКАМ-ТАК ДЕРЖАТЬ.
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Роман про ComboPlayer 2.6.6 [16-01-2018]
остались плохие впечатления:
постоянно выскакивает уведомление об обновление, хотя меня все устраивает и мне она не надо, каждый за при запуске нужно это окно отменять;
постоянно выскакивает список каналов, который тоже постоянно при запуске выскакивает, постоянно их приходится закрывать, можно промахнуться и запустить какой-то канал, жуть неудобно;
в настройках все это изменить ну никак нельзя;
зря потратил деньги;
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Вован про ComboPlayer 2.5.0 [08-08-2017]
не...чуток пошарудил, разобрался...кроч годная весч.
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Вован про ComboPlayer 2.5.0 [08-08-2017]
Хрень какая-то. Поставил торент, ни на паузу поставить, ни даже отменить ) Бред какой-то.
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