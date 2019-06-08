DriverHub для Windows

DriverHub 1.1.2.1563

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Описание DriverHub 1.1.2.1563Описание   Скачать DriverHub 1.1.2.1563СКАЧАТЬ (21,69 Мб) Скриншоты DriverHub 1.1.2.1563Скриншоты (5)   Статистика DriverHub 1.1.2.1563Статистика   Отзывы о DriverHub 1.1.2.1563Отзывы (57)  
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4.01 из 5, всего оценок - 214
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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DriverHub - бесплатное и простое в использовании приложение для автоматического поиска, загрузки и инсталляции драйверов, благодаря которому можно самостоятельно исправить и стабилизировать работу ПК, и тем самым сэкономить время и деньги на его ремонте.

Программа позволяет осуществлять обновление устаревших драйверов, поиск отсутствующих в системе драйверов, а также их автоматическую установку. Приложение корректно распознает устройства практически любых производителей, включая Acer, AMD, Asus, Brother, Dell, HP, Lenovo, Compaq, Logitech, Microsoft, Nvidia, Samsung, Toshiba, Sony, LG и т.д.

При возникновении непредвиденных ситуаций всегда имеется возможность откатить драйвер к исходному состоянию с помощью функции Восстановления. Также приложение позволяет загрузить и установить различные полезные программы, например для управления сетями и общим доступом, менеджер дисков, диспетчер задач и прочие системные утилиты.

 

 

Размер файла: 21,69 Мб (Загрузок: 123 813)
Что нового в DriverHub 1.1.2.1563?
  • Исправлены небольшие ошибки
DriverHub
DriverHub
DriverHub
DriverHub
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)75 / 123 813
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе DriverHub

Георгий про DriverHub 1.1.1.4458 [17-02-2019]

Установил дрова, словил экран смерти. Сейчас сижу и лечу ПК. Прога отличная, всем желаю (если вы хотите нах** разъе*** свой комп - отлично подойдёт)
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наопыте в ответ Георгий про DriverHub 1.1.1.4458 [28-02-2019]

тоже словил, веселуха капец
2 | 3 | Ответить

Виктор про DriverHub 1.1.1.4458 [14-02-2019]

Супер ,хуже не видел,установил стандартные мониторы и карту не пойми чего ,разрешение как на WIN 98 без возможности изменения разрешения,Удалил с ОГРОМНЫМ удовольствием !!!
2 | 1 | Ответить

Николай про DriverHub 1.1.1.4458 [12-02-2019]

Уже 2 чистых винды сломал этой прогой, отвал usb, для даунов или тупых может и сгодится, прошаренным обходить ее стороной и все вручную делать. 2 компа на переустановку винды это не очень приятное знакомство с прогой. -1 из 100
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Шурик про DriverHub 1.0.5.1285 [08-02-2019]

Напишу покороче... После первого обновления драйверов этой прогой у меня начисто отказались работать почти все USBишки, начались постоянные проблемы со звуком... Страдал, пыхтел, нецензурно выражался... Откатывал все драйвишки обратно.
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pro про DriverHub 1.0.5.1285 [26-01-2019]

троян ворующий логины и пороли , не качайте нигде везде с этим трояном на офицалке тоже.но дрова ставит хорошо,кроме видюхи-у остальных подобных прог таже проблема,единственно верный способ найти дрова в ручную ,незнаете какие ставте с этой прогой перепишите дрова, и форматируйте весь жесткий и уже с имеещимся списком ищите их и сами и ставте в ручную, совет на флешке винду поставте,
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