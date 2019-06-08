DriverHub - бесплатное и простое в использовании приложение для автоматического поиска, загрузки и инсталляции драйверов, благодаря которому можно самостоятельно исправить и стабилизировать работу ПК, и тем самым сэкономить время и деньги на его ремонте.

Программа позволяет осуществлять обновление устаревших драйверов, поиск отсутствующих в системе драйверов, а также их автоматическую установку. Приложение корректно распознает устройства практически любых производителей, включая Acer, AMD, Asus, Brother, Dell, HP, Lenovo, Compaq, Logitech, Microsoft, Nvidia, Samsung, Toshiba, Sony, LG и т.д.

При возникновении непредвиденных ситуаций всегда имеется возможность откатить драйвер к исходному состоянию с помощью функции Восстановления. Также приложение позволяет загрузить и установить различные полезные программы, например для управления сетями и общим доступом, менеджер дисков, диспетчер задач и прочие системные утилиты.