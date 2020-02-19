Super Cleaner для Android

Super Cleaner 2.2.2.20848 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Super Cleaner 2.2.2.20848 для AndroidОписание   Скачать Super Cleaner 2.2.2.20848 для AndroidСКАЧАТЬ (13,36 Мб) Скриншоты Super Cleaner 2.2.2.20848 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Super Cleaner 2.2.2.20848 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Cleaner 2.2.2.20848 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Super Cleaner — лучшее приложение для очистки мобильных Android-устройств с функциями удаления лишних файлов, ускорения смартфона, мониторинга системы и встроенным антивирусом, которому доверяют миллионы пользователей во всем мире.

Основные возможности:

  • Очистка нежелательных файлов в одно касание, с помощью которого можно анализировать и безопасно удалять ненужные файлы, занимающие память и пространство для хранения.
  • Очистка файлов кэша.
  • Удаление ненужных фотографий, музыки, документов и приложений, чтобы освободить место и ускорить работу устройства.
  • Оптимизация использования памяти и ускорение работы телефона.
  • Ускорение игр (повышение скорости работы и интеллектуальное освобождение памяти).
  • Наличие встроенного антивируса позволяет обнаруживать и удалять вирусы.
  • Экономия батареи в одно касание (мгновенный поиск и исправление проблем потребления энергии аккумулятора и быстрое сканирование мобильного телефона. Сокращение энергопотребления приложений и параметров).
  • Охлаждение ЦПУ (анализирует использование процессора и останавливает приложения, приводящие к перегреву).
  • Защита приложений (блокировка личных приложений с помощью секретной комбинации или PIN-кода).
  • Диспетчер приложений (пакетное управление приложениями).
  • Ускоритель для освобождения оперативной памяти и очистки фоновых задач с дополнительным входом через виджет, ярлык на рабочем столе и панель уведомлений.
  • Менеджер автозапуска (необходим root-доступ).
  • Отключение уведомлений.
Super Cleaner
Super Cleaner
Super Cleaner
Super Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 329
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
ТОП-сегодня раздела "Оптимизация"
 

Smart Booster 6.3 для Android

Smart Booster - бесплатный и простой в эксплуатации инструмент для оптимизации памяти мобильного Android-устройства, с помощью которого можно быстро очистить ОЗУ,

Мастер очистки кэша 1.09 для Android

Быстрая и надежная очистка кеша на вашем устройстве одним кликом. Приложение выгодно отличает моментальное сканирование девайса, удобный и простой интерфейс, а также

Droid Optimizer 1.1.8 для Android

Droid Optimizer – поможет решить большинство проблем, связанных с медленной работой смартфона или чрезмерным расходом заряда батареи. Удалив ненужные файлы, вы

Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android

Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя

All-In-One Toolbox 8.0.6.4.5 для Android

All-In-One Toolbox – большой набор полезных инструментов, с помощью которых можно очистить память устройства, увеличить его быстродействие и продлить время

Оптимизация в одно нажатие 4.7.5 для Android

Оптимизация в одно нажатие - удобный оптимизатор системы, который позволит Вашему Android-устройству работать быстрее и эффективнее

скачать Adguard

Отзывы о программе Super Cleaner

Admin

Отзывов о программе Super Cleaner 2.2.2.20848 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 