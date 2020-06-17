Мастер очистки кэша – приложение очищает ваше устройство от ненужных файлов кэша. Программа помогает освободить память девайса и ускоряет его работу.

Во время посещения веб-страниц, браузер из сети загружает файлы, которые хранятся на встроенной флеш-памяти. Кэш также могут создавать и приложения, после их удаления бесполезные файлы аналогично занимают свободное место в памяти.

С данным приложением ваш смартфон всегда будет избавлен от лишних файлов, очистка производится одним кликом, а постоянные напоминания каждые шесть часов (или другой интервал) не позволят засориться памяти смартфона.