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Мастер очистки кэша для Android

Мастер очистки кэша 1.4 для Android

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Описание Мастер очистки кэша 1.4 для AndroidОписание   Скачать Мастер очистки кэша 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,98 Мб) Скриншоты Мастер очистки кэша 1.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Мастер очистки кэша 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мастер очистки кэша 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Мастер очистки кэша – приложение очищает ваше устройство от ненужных файлов кэша. Программа помогает освободить память девайса и ускоряет его работу.

Во время посещения веб-страниц, браузер из сети загружает файлы, которые хранятся на встроенной флеш-памяти. Кэш также могут создавать и приложения, после их удаления бесполезные файлы аналогично занимают свободное место в памяти.

С данным приложением ваш смартфон всегда будет избавлен от лишних файлов, очистка производится одним кликом, а постоянные напоминания каждые шесть часов (или другой интервал) не позволят засориться памяти смартфона.

Мастер очистки кэша
Мастер очистки кэша
Мастер очистки кэша
Мастер очистки кэша
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация
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Отзывы о программе Мастер очистки кэша

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