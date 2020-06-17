Мастер очистки кэша

Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android
Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя
KeepClean 2.1.3 для Android
Полезная утилита для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которой можно поддерживать производительность своего устройства на максимальном уровне. Позволяет
Очистка RAM 1.0.6 для Android
Очистка RAM - самая простая утилита для высвобождения зарезервированной, но не задействованной оперативной памяти вашего Android-устройства
AMC Cleaner Lite 2.0.5.0066 для Android
Простое в использовании Android-приложение, позволяющее легко и быстро освободить место в памяти смартфона, которое предлагает пользователю ряд интересных функций,
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Root App Deleter 7.3.0 для Android
Root App Deleter – небольшая и полезная утилита для удаления приложений, установленных производителем устройства или пользователем. Программа работает на