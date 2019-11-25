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Active Password Changer для Windows

Active Password Changer 10.0.0

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Описание Active Password Changer 10.0.0Описание   Скачать Active Password Changer 10.0.0СКАЧАТЬ (26,35 Мб) Скриншоты Active Password Changer 10.0.0Скриншоты (4)   Статистика Active Password Changer 10.0.0Статистика   Отзывы о Active Password Changer 10.0.0Отзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Active Password Changer - утилита для восстановления локального администраторского или пользовательского пароля для Windows 8/7/XP/Vista/2008/2003/2000. Программа имеет простой пользовательский интерфейс. С ее помощью вы сможете сбросить все пароли на своем ПК. Присутствует поддержка MBR и GPT, FAT, ExFAT, NTFS, HFS + файловых систем, а также IDE, SATA, ESATA, SSD, USB, SCSI диски и RAID-массивы.

Также поддерживается работа со старыми операционными системами: DOS для MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS, FreeDOS, OpenDOS и версии Windows, для Windows 95/98 / ME. Пакет Ultimate включает в себя систему Линукс основе Active @ LiveCD.

Active Password Changer
Active Password Changer
Active Password Changer
Active Password Changer
Статус программы Демо версия | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 8 471
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Контроль доступа - Защита данных
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Отзывы о программе Active Password Changer

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